Alerta meteorológica para este jueves: tormentas, bajas temperatura y granizo en Neuquén y Río Negro

Este jueves Río Negro y Neuquén se verán afectadas por un cambio en las condiciones meteorológicas, con cielo cubierto, posibles tormentas con chaparrones y ocasional caída de granizo, además de vientos fuertes en las zonas donde se desarrollen las tormentas, según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Mientras tanto, en la zona de los lagos se mantendrá un clima más estable y agradable, con un ascenso de la temperatura durante el día, aunque desde la noche del jueves ingresará aire húmedo e inestable, generando lluvias débiles y nevadas en la alta montaña.

Estas condiciones se mantendrán hasta el domingo, con jornadas de calor y humedad intercaladas con lluvias y descenso térmico durante la noche.

Neuquén: jueves con cielo cubierto y probables tormentas

El jueves Neuquén se presentará con cielo cubierto y posibilidad de tormentas durante el día. La temperatura máxima alcanzará los 26 °C, mientras que por la noche descenderá hasta los 4 °C. El viento soplará desde el sector sudoeste a 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Roca y Cipolletti: jueves con probabilidad de lluvias

Roca y Cipolletti tendrán cielo cubierto a mayormente cubierto, con posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante el día. La temperatura máxima alcanzará los 26 °C, mientras que la mínima descenderá hasta los 4 °C. El viento soplará desde el sector sudoeste a 35 km/h, con ráfagas de hasta 52 km/h.

Las Grutas: jueves con lluvias y tormentas

Las Grutas se presentará con posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante el día. La temperatura máxima alcanzará los 27 °C, mientras que la mínima será de 6 °C. El viento soplará desde el sector noroeste a 32 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 46 km/h.

Viedma: tormenta este jueves

Viedma se presentará con cielo cubierto y lluvias débiles, con posibilidad de tormentas aisladas. La temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima será de 6 °C. El viento soplará desde el sector sudoeste a 16 km/h, con ráfagas de hasta 34 km/h.