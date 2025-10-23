Viento y máximas de 25ºC este jueves en el Alto Valle: a qué hora serán las ráfagas más fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este jueves 23 de octubre una jornada ventosa en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Se esperan ráfagas cercanas a los 60km/h.

El clima en Neuquén, Roca y Villa Regina este jueves

En Neuquén la máxima será de 25ºC. Por la tarde y noche las ráfagas oscilarán entre 51 y 59 km/h.

En Roca, la mínima prevista es de 14ºC y la máxima de 23ºC. Por la tarde habrá ráfagas de 50km/h y se intensificarán hacia la noche. De igual modo, en Villa Regina y alrededores.

Alerta por tormentas este jueves en Río Negro

El SMN emitió una alerta por tormentas para este jueves por la mañana en un sector de Río Negro. La advertencia es para el área de Conesa, Meseta de Adolfo Alsina, San Antonio y Valcheta.

«El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual», indicó el organismo nacional.