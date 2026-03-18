Alerta por tormenta, lluvia y viento en Neuquén y Río Negro este jueves 19: horarios y zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta por tormenta, lluvia y viento en Nueuquén y Río Negro para este jueves 19 de marzo. En detalle, cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

La alerta amarilla por lluvias del SMN implica que se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros. Mientras tanto, la «naraja» eleva las cifras a 30 y 50 milímetros. En ambos casos, se espera que en las zonas más altas el fenónemo ocurra con nieve mezclada.

Por otra parte, la alerta amarilla por viento indica que para mañana se esperan nodos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Por último, la alerta amarilla por tormentas advierte por «granizo, precipitación abundante en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, que pueden ser superados localmente«.

Mapa de alertas del SMN para este jueves 19 de marzo.

Alerta por lluvia y viento en Neuquén

La alerta naranja por lluvias rige en horas de la madrugada en:

Los Lagos

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Mientras tanto, la alerta amarilla por lluvia desde la madrugada hasta la mañana, y por viento en horas de la tarde, se emitió en:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.



Alerta por tormenta en Río Negro

La alerta por tormenta en Río Negro se emitió para horas de la tarde de este jueves 19 de marzo en: