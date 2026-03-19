Alerta por tormenta y granizo en Neuquén, Río Negro y cuatro provincias: a qué hora llega el temporal con ráfagas de 80 km/h

La inestabilidad climática no da tregua y este jueves el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) puso bajo vigilancia a una vasta franja del país. Seis provincias se encuentran bajo alerta amarilla ante el avance de un frente de tormentas que promete actividad eléctrica frecuente, ráfagas violentas y la probabilidad de caída de granizo.

El fenómeno afectará principalmente al norte de la Patagonia, la zona central y el sur de la provincia de Buenos Aires, con acumulados de agua que podrían alcanzar los 70 mm en puntos localizados.

Mapa de Alerta: las 6 provincias afectadas con la alerta por viento, granizo y lluvia

El informe técnico del organismo oficial detalla que el área de cobertura para hoy incluye:

Patagonia: El este de Neuquén y gran parte de Río Negro (Alto Valle, Valle Medio y Costa).

El este de y gran parte de (Alto Valle, Valle Medio y Costa). Centro y Cuyo: La Pampa , Mendoza y San Luis .

, y . Buenos Aires: Especialmente el sur y sudoeste de la provincia.

Los factores de riesgo: Granizo y ráfagas de 80 km/h

Los meteorólogos advierten que, si bien las tormentas serán aisladas, tendrán una gran capacidad de daño debido a: