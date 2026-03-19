Alerta por tormenta y granizo en Neuquén, Río Negro y cuatro provincias: a qué hora llega el temporal con ráfagas de 80 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó la alerta amarilla para este jueves 19 de marzo. Neuquén, Río Negro y Buenos Aires están en la zona de mayor riesgo. Se esperan tormentas localmente fuertes y abundante caída de agua en cortos períodos.
La inestabilidad climática no da tregua y este jueves el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) puso bajo vigilancia a una vasta franja del país. Seis provincias se encuentran bajo alerta amarilla ante el avance de un frente de tormentas que promete actividad eléctrica frecuente, ráfagas violentas y la probabilidad de caída de granizo.
El fenómeno afectará principalmente al norte de la Patagonia, la zona central y el sur de la provincia de Buenos Aires, con acumulados de agua que podrían alcanzar los 70 mm en puntos localizados.
Mapa de Alerta: las 6 provincias afectadas con la alerta por viento, granizo y lluvia
El informe técnico del organismo oficial detalla que el área de cobertura para hoy incluye:
- Patagonia: El este de Neuquén y gran parte de Río Negro (Alto Valle, Valle Medio y Costa).
- Centro y Cuyo: La Pampa, Mendoza y San Luis.
- Buenos Aires: Especialmente el sur y sudoeste de la provincia.
Los factores de riesgo: Granizo y ráfagas de 80 km/h
Los meteorólogos advierten que, si bien las tormentas serán aisladas, tendrán una gran capacidad de daño debido a:
- Vientos: Las ráfagas asociadas a las nubes de tormenta pueden superar los 80 km/h, lo que representa un riesgo para el arbolado y estructuras ligeras.
- Agua: Se prevén valores de lluvia acumulada de entre 30 y 70 mm. En ciudades con suelo saturado por lluvias previas, esto podría generar anegamientos repentinos.
- Actividad eléctrica: Se recomienda extremar cuidados durante la tarde y la noche, que serán los momentos de mayor intensidad del fenómeno.
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