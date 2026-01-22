Alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro este viernes: las zonas afectadas y los peores horarios

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas en Neuquén y Río Negro para este viernes 23 de enero.

Según advirtió el SMN, se esperan tormentas de variada intensidad que estarán acompañadas por «actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 70 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos».

Además, detallaron que se aguardan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros.

Mapa de alertas del SMN para este viernes 23 de enero.

Alerta por tormentas: horario y zonas afectadas

En Neuquén, las zonas bajo alerta por tormentas en horas de la tarde son:

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.



Mientras tanto, en Río Negro las zonas afectadas por la alerta horas de la tarde son:

General Roca.

Este de El Cuy.



Por otra parte, las localidades bajo alerta desde la tarde hasta horas de la noche son:

Avellaneda.

Pichi Mahuida.



Por último, están bajo alerta por tormentas en horas de la noche:

Conesa.

Meseta y costa de Adolfo Alsina.

Meseta y costa de San Antonio.

Valcheta.





