Baja el calor, pero llega una alerta por tormentas con granizo al Alto Valle: ¿a qué hora empieza la lluvia?

Luego del intenso calor de los primeros días de la semana en el Alto Valle, el pronóstico adelantó que este 23 de enero se registrará un gran descenso térmico brindándole un respiro a la región. Sin embargo se adelantó que la baja de temperatura, llegará acompañado de una alerta por tormentas que combinará fuertes lluvias y hasta posibilidad de granizo.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

En ciudades como Roca y Neuquén se esperan temperaturas mucho más bajas. Según el pronóstico, el día comenzará con una temperatura mínima de 20°C y durante las horas centrales, la temperatura máxima podría alcanzar los 30°C.

Por su parte el viento soplará con velocidades de entre 23 y 31 km/h. No obstante, las ráfagas podrían alcanzar los 40 km/h, principalmente durante la noche.

En cuanto a la posibilidad de precipitaciones, se precisó que hay una posibilidad de 40 a 70%. La lluvia podría presentarse en la franja horaria de la tarde y se intensificará en la noche. Como la inestabilidad climática se sentirá a partir de la tarde, no se descarta algunos chaparrones aislados después del mediodía.