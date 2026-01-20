Alerta por tormentas en Río Negro: pronostican fuertes vientos, lluvias intensas y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para parte de la provincia de Río Negro para este miércoles 21 de enero de 2026. El aviso fue publicado en su sitio web oficial y rige para el período de la tarde y la noche. Los detalles.

Alerta por tormentas para el centro y este de Río Negro

Según el organismo, el área afectada comprende el centro y el este de la provincia, e incluye a localidades como General Conesa, San Antonio Oeste y Valcheta, entre otras. En esas zonas se prevé la ocurrencia de tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

El SMN advirtió que los fenómenos podrían estar acompañados por actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento que pueden superar los 70 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo y abundante precipitación en cortos períodos de tiempo. Se estiman valores de lluvia acumulada entre 10 y 20 milímetros, aunque no se descarta que estos registros sean superados de manera puntual.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar las precauciones para evitar riesgos. Entre las principales medidas preventivas se sugiere evitar salir durante la tormenta, no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. También se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar.

Asimismo, se recomienda cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas, retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y riesgos, por lo que se solicita a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar las medidas de prevención necesarias.