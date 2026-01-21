Tormenta, viento y ¿granizo?, el combo que puso en alerta a parte de Río Negro: las horas más complicadas en Las Grutas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla que afectará, principalmente, la zona este de la provincia de Río Negro. El temporal combinará tormenta eléctrica, viento e incluso hasta podría registrarse granizo, por ello se recomienda tomar precauciones.

Entre las zonas afectadas, se encuentra la ciudad costera de Las Grutas la cual se encuentra en pleno apogeo por las vacaciones de verano 2026. Te contamos el detalle del pronóstico del tiempo para este miércoles.

Río Negro bajo alerta por tormenta: las horas complicadas en Las Grutas

El organismo nacional informó que el área este de Río Negro, desde la costa hasta Valle Medio y Meseta, inclusive, será afectada por «tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes».

El temporal podrá estar acompañado por «actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 70 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos». Además, «se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente».

En cuanto a la franja horaria más complicada, los primeros chaparrones aparecerán a la tarde y se irán intensificando hasta mantenerse durante toda la noche. Recién en horas de la madrugada se espera que mejoren las condiciones.

Las Grutas, este miércoles, registrará una temperatura máxima de 33°C y una mínima de 20°C. La inestabilidad se sentirá desde la mañana y no se descarta la posibilidad de precipitaciones aisladas durante estas horas.

El viento será un factor importante, se registrará velocidades de entre 42 y 50 km/h y las ráfagas serán de hasta 70 km/h.