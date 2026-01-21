Calor, viento y ¿lluvia? El Alto Valle se prepara para un miércoles sofocante con casi 40°C

Luego de un martes de intenso calor, el pronóstico del tiempo adelantó temperaturas similares para este miércoles 21 de enero. Será un día con clima ideal para disfrutar al aire libre en zonas balnearias o en la pileta

El termómetro vuelve a elevarse presentando una jornada de calor sofocante que, además, podría combinar viento y lluvia, producto de la alerta de tormenta que alcanza a una parte de la provincia de Río Negro.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

En ciudades como Roca y Neuquén se esperan temperaturas que rondarán cerca de los 40°C. Según el pronóstico, el día comenzará con una temperatura mínima de 27°C y durante las horas centrales, la temperatura máxima podría alcanzar, e incluso superar, los 38°C.

Por su parte el viento soplará con velocidades de entre 23 y 31 km/h. No obstante, las ráfagas podrían alcanzar los 60 km/h, principalmente durante la noche.

En cuanto a la posibilidad de precipitaciones, se precisó que hay una posibilidad de 10 a 40%. La lluvia podría presentarse en la franja horaria de la tarde y se intensificará en la noche, como la inestabilidad climática se sentirá a partir de la tarde por lo que no se descarta algunos chaparrones aislados.