Alerta por tormentas, granizo y ráfagas de 90 km/h en la Patagonia, Buenos Aires y diez provincias más

El inicio de la última semana de febrero se presenta bajo condiciones climáticas críticas en gran parte del territorio argentino. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de advertencias de nivel amarillo que hoy alcanzan a 16 jurisdicciones.

La inestabilidad, que incluye lluvias intensas y probable caída de granizo, se desplaza por una franja que atraviesa el país, mientras que el sur enfrenta ráfagas de temporal.

Zonas bajo alerta y riesgos para hoy

Según el último reporte oficial, la inestabilidad golpeará con fuerza a:

Centro y Norte: Ciudad de Buenos Aires (CABA), Provincia de Buenos Aires (incluyendo el AMBA), Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca y San Juan.

Ciudad de Buenos Aires (CABA), Provincia de Buenos Aires (incluyendo el AMBA), Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca y San Juan. Fenómenos esperados: En estas regiones se prevén tormentas localmente fuertes, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y caída de granizo. Los acumulados de agua podrían oscilar entre los 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Vientos extremos en la Patagonia

De forma paralela, rige una alerta por vientos intensos del oeste rotando al sudoeste. El área afectada incluye a Santa Cruz y el sur de Chubut, donde se esperan velocidades de entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.