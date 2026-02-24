¿Fin del calor en la playa?: Las Grutas bajo alerta por vientos intensos y una máxima de solo 20°C
La villa balnearia enfrenta un martes de condiciones severas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte por vientos intensos que transformarán el paisaje costero, con una temperatura máxima que apenas llegará a los 20°C y ráfagas que pondrán en riesgo la circulación.
El panorama para este martes 24 de febrero en Las Grutas dista mucho de los días de sol y calma. La villa balnearia se encuentra bajo alerta meteorológica debido al ingreso de un frente que traerá condiciones severas a toda la costa rionegrina.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viento será el protagonista absoluto, obligando a turistas y residentes a modificar sus planes de playa.
El cambio no será solo eólico, sino también térmico. Se espera un marcado descenso de la temperatura: la máxima apenas alcanzará los 20°C, mientras que la mínima se situará en los 15°C. Este ambiente fresco estará acompañado por un cielo parcialmente nublado y una visibilidad que podría verse afectada por el polvo en suspensión generado por el temporal.
Cronograma del viento: los horarios más críticos
El fenómeno se sentirá con especial fuerza en la primera línea de playa y zonas descampadas. Los datos técnicos previstos para hoy son:
- Mañana y Tarde: Es la franja horaria más complicada. Se esperan velocidades constantes de entre 32 y 50 km/h.
- Ráfagas Máximas: El SMN advierte que las ráfagas podrían escalar hasta los 87 km/h, una intensidad que representa un riesgo potencial para la cartelería, ramas y objetos sueltos.
- Noche: Se prevé que la intensidad del viento comience a disminuir de forma paulatina recién al finalizar la jornada.
Recomendaciones para residentes y turistas
Ante la magnitud del alerta, las autoridades locales y el SMN sugieren extremar los cuidados:
- Asegurar objetos: Retirar sombrillas, sillas de playa o elementos sueltos de balcones y patios que puedan ser arrastrados por el viento.
- Evitar zonas de riesgo: No permanecer cerca de cartelería pública, postes de luz o arboledas de gran porte.
- Precaución en Ruta: Para quienes decidan circular por la Ruta 3 o el acceso a la villa, tener especial cuidado con las ráfagas laterales que pueden desestabilizar vehículos.
