Alerta por tormentas, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h en 13 provincias este domingo 22 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por las condiciones del tiempo para hoy. Las zonas afectadas y los peores horarios.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo, este domingo 22 de febrero, en 13 provincias argentinas.
La advertencia se extenderá hasta el lunes en zonas del norte del país.
Las zonas con alerta este domingo 22 de febrero
La zonas bajo alerta son Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Buenos Aires, San Luis, La Pampa, Córdoba, Santiago del Estero, Formosa y Chaco.
«El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual», describió el organismo nacional.
Recomendaciones durante la alerta por tormentas
Sugerencias durante la alerta por tormentas:
- Evitar salir.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
