Alerta por tormentas, ráfagas y ocasional caída de granizo en Neuquén este lunes: las zonas afectadas durante el feriado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que hay una alerta por tormentas en gran parte de Neuquén, este lunes 8 de diciembre, feriado por el Día de la Virgen. Las zonas afectadas y los peores horarios.

Las zonas con alerta por tormentas en Neuquén

El SMN indicó los puntos con alerta:

Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquin: alerta por tormentas por la noche del lunes.

Este de Loncopué – Este de Picunches – Este de Ñorquín – Oeste de Añelo – Oeste de Pehuenches – Sur de Chos Malal – Sur de Minas: advertencia por tormentas este lunes por la noche.

«El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm que pueden ser superados localmente», describió el SMN.

Recomendaciones durante la alerta por tormentas

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.