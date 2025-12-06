Domingo con casi 40°C, viento y ¿lluvia? en Neuquén y Río Negro: los peores horarios el Alto Valle

Se aguarda un domingo caluroso en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Sin embargo, también se espera viento y hasta posibles lluvias. Qué dice el pronóstico del tiempo y qué pasa en la cordillera y la costa atlántica.

Según anticipó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, en Neuquén y Cipolletti se aguarda una jornada parcialmente nublada, con una máxima de 36°C y una leve brisa desde el noreste.

Por la noche estará inestable con posibles lluvias, mientras que la temperatura descenderá a los 16°C. Por su parte, el viento suracará desde el sur a más de 30 km/h, con ráfagas superiores a los 50 km/h.

Fuente: AIC.

En General Roca y alrededores se aguarda un domingo inestable con lluvias aisladas. Por la tarde, la máxima llegará a 36°C, casi sin incidencia del viento desde el sur.

Por la noche el cielo estará cubierto y desde el Servicio Meteorológico Nacional pronosticaron hasta 40% de probabilidades de precipitaciones.

Además, la mínima será de casi 20°C, mientras que el viento oscilará desde el oeste a 39 km/h, con ráfagas de aproximadamente 60 km/h.

Fuente: AIC.

Qué pasa este domingo en la cordillera

En Bariloche AIC anticipó un domingo soleado y con casi 30°C de máxima. Además, se espera poca presencia del viento desde el sudoeste. Por la noche la temperatura descenderá a 10°C, acompañado por una leve brisa desde el oeste.

Fuente: AIC.

En San Martin de los Andes, por su parte, se espera un día templado con una máxima de 26°C, pero con posibles lluvias. Por la noche seguirá inestable, con una mínima de 10°C.

Fuente: AIC.

Calor y viento en la costa atlántica

En Viedma se aproxima un domingo con una máxima de 35°C y un cielo mayormente despejado. A su vez, el viento provendrá desde el este con ráfagas de más de 40 km/h. Por la noche la mínima será de 13°C, mientras que el viento seguirá con la misma incidencia.