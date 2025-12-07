Calor este domingo con máximas de 35ºC en el fin de semana largo en el Alto Valle: tormentas y ráfagas el lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que el fin de semana largo seguirá con jornadas con calor en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. El pronóstico para este domingo y lunes 7 y 8 de diciembre. ¿Cuándo volverán las tormentas?

Cómo estará el clima en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

En Neuquén, las máximas del domingo serán de 35ºC y seguirá igual el lunes. Los vientos rondarán entre 23 y 31 km/h. La jornada estará mayormente nublada hoy. Para el feriado del 8 de diciembre habrá tormentas aisladas y ráfagas de casi 60km/h.

En Roca, se esperan también este domingo vientos leves durante el día y una máxima de 35ºC. Para el 8 de diciembre habrá un día de nublado, y al final de la jornada tormentas aisladas y aumento de la intensidad del viento.

En Villa Regina, se esperan este domingo lluvias aisladas y tormentas para el lunes. Con temperaturas que irán de los 15ºC a los 35ºC.

Tormentas aisladas e inestabilidad para la otra semana en Neuquén y Río Negro

Desde la AIC, en su pronóstico extendido, indicaron que este domingo «para toda la región tiempo bueno». Anticipó que «los próximos días soleado y cálido».

También que habrá «aumento de la inestabilidad a comienzo de la semana, tormentas aisladas».