ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Calor este domingo con máximas de 35ºC en el fin de semana largo en el Alto Valle: tormentas y ráfagas el lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció jornadas calurosas para hoy y aumento de la inestabilidad para el feriado.

Redacción

Por Redacción

Domingo de calor en el Alto Valle. Foto: Matías Subat.

Domingo de calor en el Alto Valle. Foto: Matías Subat.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que el fin de semana largo seguirá con jornadas con calor en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. El pronóstico para este domingo y lunes 7 y 8 de diciembre. ¿Cuándo volverán las tormentas?

Cómo estará el clima en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

En Neuquén, las máximas del domingo serán de 35ºC y seguirá igual el lunes. Los vientos rondarán entre 23 y 31 km/h. La jornada estará mayormente nublada hoy. Para el feriado del 8 de diciembre habrá tormentas aisladas y ráfagas de casi 60km/h.

En Roca, se esperan también este domingo vientos leves durante el día y una máxima de 35ºC. Para el 8 de diciembre habrá un día de nublado, y al final de la jornada tormentas aisladas y aumento de la intensidad del viento.

En Villa Regina, se esperan este domingo lluvias aisladas y tormentas para el lunes. Con temperaturas que irán de los 15ºC a los 35ºC.

Tormentas aisladas e inestabilidad para la otra semana en Neuquén y Río Negro

Desde la AIC, en su pronóstico extendido, indicaron que este domingo «para toda la región tiempo bueno». Anticipó que «los próximos días soleado y cálido».

También que habrá «aumento de la inestabilidad a comienzo de la semana, tormentas aisladas».


Temas

Alto Valle

Clima

Neuquén

Pronóstico del Tiempo

Viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que el fin de semana largo seguirá con jornadas con calor en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. El pronóstico para este domingo y lunes 7 y 8 de diciembre. ¿Cuándo volverán las tormentas?

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios