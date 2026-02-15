Calor, viento y tormentas: el combo que llega al Alto Valle para cerrar el fin de semana largo de carnaval 2026

El fin de semana largo entra en su recta final con un clima que exigirá atención a los cambios diarios. Tras un domingo estable, la región de Neuquén y Río Negro transitará las próximas 48 horas con variaciones térmicas y la llegada de aire más inestable.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy el cielo se mantendrá entre despejado y ligeramente nublado, permitiendo que la radiación solar eleve la temperatura de forma gradual pero constante.

Con una máxima prevista de 31°C y vientos que soplarán de forma leve desde direcciones variables, el ambiente será ideal para las actividades recreativas en los balnearios de Neuquén y Río Negro, sin las complicaciones que podrían aparecer en las próximas horas debido al ingreso de aire más húmedo.

Lunes 16: el día más caluroso del Carnaval 2026 en el Alto Valle

Para este lunes se prevé un ascenso marcado de la temperatura. Será una jornada calurosa en todo el Valle, ideal para estar cerca del agua pero con precaución hacia el final del día:

Temperatura: La máxima llegará a los 35°C .

La máxima llegará a los . Tormentas: Existe una probabilidad de entre el 10% y 40% de chaparrón o tormenta eléctrica aislada durante la tarde o la noche.

Existe una probabilidad de entre el de chaparrón o tormenta eléctrica aislada durante la tarde o la noche. Viento: Soplará del noroeste con ráfagas que podrían tocar los 50 km/h.

Martes 17: cierre con viento del oeste en el Alto Valle

El último día de Carnaval traerá un leve respiro térmico pero con mayor presencia de viento, algo característico de los finales de feriado en la zona: