Alerta por viento en El Hoyo y Epuyén: ráfagas de hasta 87 km/h en la zona del incendio, las lluvias traerían calma

El escenario en la Cordillera suma una nueva complicación este miércoles 14 de enero. Tras una semana de calor sofocante y sequía, el clima dio un giro brusco hacia la inestabilidad, activando alertas por fenómenos que podrían impactar directamente en el desarrollo de los incendios forestales en Puerto Patriada y el Parque Nacional Los Alerces.

Viento extremo: el mayor peligro para el incendio en Puerto Patriada

El factor más crítico para esta jornada será el viento. Según el reporte oficial, se esperan ráfagas que podrían oscilar entre los 59 y 87 km/h. Esta velocidad no solo complica el vuelo de los medios aéreos, sino que representa un peligro mortal en las áreas de vegetación alta y senderos, donde el riesgo de caída de ramas y árboles se multiplica.

Para los 659 brigadistas en el terreno, estas ráfagas significan un posible cambio de dirección del fuego en cuestión de segundos, lo que obliga a extremar las medidas de seguridad y monitoreo constante.

Lluvia fuerte: la esperanza del operativo que combate el fuego

En contrapartida, las precipitaciones serán las protagonistas de la jornada. Con una probabilidad de hasta el 70%, se espera la caída de agua de forma persistente, con fenómenos que podrían ser localmente fuertes en El Hoyo.

Datos clave del tiempo para hoy: