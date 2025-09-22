Alerta por viento fuerte en Río Negro, Santa Cruz y tres provincias más: se esperan tormentas y granizos este lunes

El mal clima se mantiene este lunes en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte y lluvias intensas. Parte de la Patagonia y el norte del país se verán afectados. El detalle.

Este lunes rige una alerta amarillo que afecta gran parte de Buenos Aires, Río Negro, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego.

De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires “el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h».

Por último, para el sur, el organismo espera que “el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas de 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local”.

Alerta hoy por tormentas y granizo: dos provincias afectadas

Las malas condiciones del clima regresan este lunes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este lunes para zonas de Misiones y Formosa. En algunas zonas, el aviso subo a naranja.

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas fundamentalmente por abundantes lluvias, además de frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 75 km/h».

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Con Agencia de Noticias Argentinas.