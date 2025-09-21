Prepárate para el lunes: viento intenso, nevadas débiles y temperaturas bajas en Neuquén y Río Negro

El lunes arranca con un clima de contrastes en Neuquén y Río Negro. La cordillera recibirá nevadas débiles, mientras que en los valles, la meseta y la zona costera se disfrutarán tardes templadas. Los vientos se intensificarán hacia la noche, generando cambios de sensación térmica y períodos de inestabilidad que marcarán el inicio de la semana en toda la región.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa que estas condiciones inestables darán paso a un ascenso gradual de la temperatura durante la semana, con días cálidos hacia el viernes, marcando un inicio de semana con cambios climáticos en toda la región de Neuquén y Río Negro.

Neuquén: el viento es protagonista este lunes

Este lunes, Neuquén presentará una jornada mayormente despejada durante el día, aunque con viento sostenido del sudoeste que alcanzará hasta 47 km/h y ráfagas de 62 km/h.

Por la noche, el cielo se cubrirá y las ráfagas disminuirán a 31 km/h, con una temperatura mínima que rondará los 0 °C. La máxima diurna se prevé en torno a los 17 °C, mientras que la sensación térmica podría variar por la intensidad del viento.

Roca y Cipolletti: sol y viento este lunes

En el Alto Valle de Río Negro, la jornada también comenzará mayormente despejada y ventosa, con viento del sudoeste que llegará a 39 km/h y ráfagas de 55 km/h.

La temperatura máxima se prevé de 18 °C y la mínima nocturna de 4 °C. Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque los vientos disminuirán y la presión ascenderá a 1019 hPa, favoreciendo un ambiente más estable.

Villa La Angostura: nevadas débiles

En Villa La Angostura se mantendrán las nevadas débiles durante gran parte del día, con temperaturas que oscilarán entre 4 °C de máxima y -1 °C de mínima por la noche.

Los vientos serán suaves, provenientes del noroeste, alcanzando hasta 11 km/h con ráfagas menores a 23 km/h. Se espera un cielo cubierto en la noche, con una presión estable de 1023 hPa. Se recomienda precaución en rutas y espacios al aire libre por la presencia de nieve.

Bariloche: cielo nublado y viento moderado

En Bariloche, la jornada se presentará cubierta durante todo el día y la noche, con viento moderado del oeste que alcanzará 26 km/h y ráfagas de hasta 33 km/h. La temperatura máxima rondará los 6 °C, mientras que la mínima nocturna se ubicará en 2 °C.

Viedma: lunes ventoso en la capital de Río Negro

En Viedma, la ciudad amanecerá con condiciones mayormente despejadas y ventosas, con viento del sudo-suroeste que llegará a 42 km/h y ráfagas de hasta 49 km/h.

La temperatura máxima se prevé de 14 °C y la mínima nocturna de 0 °C. Por la noche, el cielo permanecerá cubierto y la presión ascenderá a 1021 hPa, asegurando un ambiente más estable.