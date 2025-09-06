Alerta por viento y ráfagas de más de 100 km/h en dos provincias este sábado, y por nevadas el domingo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por las condiciones del tiempo este 6 de septiembre.
Para este sábado 6 de septiembre se anunció malas condiciones del clima en algunas zonas del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte y ráfagas de más 100 km/h en dos provincias argentinas. Para el domingo, rige una advertencias por nevadas.
Alerta por viento en Catamarca y La Rioja
Informó que hay una alerta amarillo para Catamarca y La Rioja, principalmente en la zona de la cordillera:
«El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos», indicó el SMN.
Recomendaciones del SMN durante la alerta por viento fuerte
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta por caída de nieve
Para el domingo, se anunció para la zona cordillerana de Catamarca, una alerta por nevadas.
«Se prevén valores de nieve acumulada entre 15 y 25 centímetros, pudiendo ser superados especialmente en las zonas más elevadas. Dado que se además se esperan vientos intensos, no se descarta la reducción de visibilidad debido a nieve en suspensión», indicó el SMN.
