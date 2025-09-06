Alerta por viento y ráfagas de más de 100 km/h en dos provincias este sábado, y por nevadas el domingo

Para este sábado 6 de septiembre se anunció malas condiciones del clima en algunas zonas del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte y ráfagas de más 100 km/h en dos provincias argentinas. Para el domingo, rige una advertencias por nevadas.

Alerta por viento en Catamarca y La Rioja

Informó que hay una alerta amarillo para Catamarca y La Rioja, principalmente en la zona de la cordillera:

«El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos», indicó el SMN.

Recomendaciones del SMN durante la alerta por viento fuerte

Evitá actividades al aire libre. Asegurá los elementos que puedan volarse. Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por caída de nieve

Para el domingo, se anunció para la zona cordillerana de Catamarca, una alerta por nevadas.

«Se prevén valores de nieve acumulada entre 15 y 25 centímetros, pudiendo ser superados especialmente en las zonas más elevadas. Dado que se además se esperan vientos intensos, no se descarta la reducción de visibilidad debido a nieve en suspensión», indicó el SMN.