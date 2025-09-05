Viento y frío este viernes en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro: a qué hora llegarán las ráfagas más fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó las condiciones del tiempo durante el último día hábil de la semana en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Este viernes 5 de septiembre estará marcado por el frío, y por vientos y ráfagas que se intensificarán hacia la noche.

Frío y a qué hora se espera las ráfagas más fuertes en el Alto Valle

En Neuquén, la temperatura rondará en -1°C y 13°C. Durante la tarde se espera vientos de 30 km/h, que aumentarán su intensidad hacia el final de la jornada.

En Villa Regina, por la tarde la temperatura rondará los 13°C, y disminuirá un poco hacia la noche, donde también se intensificará el viento y habrá ráfagas cercanas a las 50 km/h. De igual modo, en General Roca.

Para el sábado en el Alto Valle se pronosticó una jornada soleada y también ventosa. El domingo disminuirá el viento.

Un punto de Neuquén entre los más fríos del país este viernes

Según el ranking que hizo el SMN, entre las ciudades más frías en el reporte de las 7, estaban Trelew (con -4,4°C) y le seguía Chapelco (San Martín de los Andes) con -2,2°C. Seguía la capital pampeana, con -1°C.

El top five lo completaron dos ciudades de Buenos Aires. Bolívar (0,3°C) y Junín (0,5°C).