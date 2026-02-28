Febrero se despide con un sábado inestable en el Alto Valle: 33°C, viento y muchas nubes, ¿qué pasa con la lluvia?

El pronóstico del tiempo anticipó que este sábado será otra jornada ideal para disfrutar del aire libre, pero se abre la posibilidad de registrar algunas precipitaciones. Además, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que otro factor que se suma es la presencia de viento.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Tanto en Neuquén como en Roca y Regina se espera una jornada de calor, nubes y viento. En líneas generales la temperatura máxima superará los 30°C aunque la mínima se ubicará en los 18°C. El cielo se mantendrá nublado durante todo el día.

Lo más destacado será la intensidad del viento, que comenzará a incrementarse desde la tarde con ráfagas de hasta 50 km/h.

El detalle del clima en Neuquén

Temperatura en general: la máxima será de 33°C y la mínima de 18°C, sin probabilidad de precipitaciones.

Por la mañana: cielo con nubosidad variable y 22°C. Viento del sudeste entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas reportadas.

Durante la tarde: parcialmente nublado con 33°C. El viento vendrá del este a una velocidad de 23 a 31 km/h, con ráfagas de 42 a 50 km/h.

Por la noche: mayormente nublado con 27°C. A diferencia de las otras ciudades, aquí el viento se mantiene fuerte desde el este (23 a 31 km/h) con ráfagas de 42 a 50 km/h.

El detalle del clima en Roca:

Temperatura en general: se espera una temperatura máxima de 33°C y una mínima de 18°C. No hay probabilidades de lluvia (0%) en todo el día.

Por la mañana: El cielo tendrá nubosidad variable con una temperatura de 22°C. El viento soplará desde el sudeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h. No se registran ráfagas en este periodo.

Durante la tarde: Estará parcialmente nublado y se alcanzará la máxima de 33°C. El viento rotará hacia el este subiendo su intensidad (23 a 31 km/h) con ráfagas de 42 a 50 km/h.

Por la noche: El cielo estará mayormente nublado con 27°C. El viento vendrá desde el norte (13 a 22 km/h) y se mantendrán las ráfagas de 42 a 50 km/h.

El detalle del clima en Regina: