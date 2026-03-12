Allen se une para ayudar a dos clubes sociales emblemáticos: Fiesta retro, música y nostalgia

Este sábado 14 de marzo, el Alto Valle volverá a reunirse para compartir buena música, nostalgia y, también, con un fin «100% benéfico» . AN Radio organizó una nueva edición de su ya clásica fiesta retro, pero, por primera vez, todo lo recaudado será a beneficio de la Asociación Italiana de Allen y la subcomisión de básquet del Club Unión.

El evento será en la Asociación Italiana, ubicada en Velasco y Sarmiento. Contará con la presencia del reconocido DJ Claudio Mengón con un repertorio de clásicos de los años 80, 90 y 2000.

Para el conductor de AN Radio, Diego Von Sprecher, Mengón aporta “un condimento especial” por su historia personal y profesional: “Hace 25 años tiene una radio de clásicos. Él es nacido y criado acá en Allen, entonces cada vez que viene se genera una conexión muy linda con el público”.

Instituciones que se reponen gracias al esfuerzo colectivo

La Asociación Italiana atraviesa desde hace tres años un proceso de reconstrucción, tras una década en la que sus instalaciones se vieron deterioradas y alejadas de su objetivo social. “El panorama con el que se encontraron era desolador”, relató Von Sprecher.

Buscan reconvertir la Asociación Italiana de Allen. (Foto: Gentileza).

Con esfuerzo, vecinos y vecinas lograron reactivar talleres de italiano, tango, folklore, deporte y actividades comunitarias. Sin embargo, aún se necesitan fondos para seguir adecuando el edificio, principalmente con la construcción de nuevos baños.

Por su parte, la subcomisión de básquet del Club Unión mantiene viva la pasión y la inclusión deportiva gracias al trabajo de papás y mamás, quienes organizan rifas, venden empanadas y atienden el buffet para sostener los sueldos de los profesores. “No alcanza lo que es la cuota que pagan los chicos para practicar básquet”, remarcó el conductor.

El valor de la unión detrás de la fiesta retro de Allen

Detrás de la organización del evento está la convicción de que la colaboración colectiva puede lograr cambios significativos en la ciudad. “Que la fiesta sea un pretexto para ayudar a las instituciones. Al Básquet del Club Unión y a la Asociación Italiana. De alguna manera deja un mensaje de que si hay unión se pueden hacer cosas muy interesantes en el plano institucional”, aseguró Von Sprecher.

Tanto la venta de entradas, como la organización de las barras y otros detalles están en manos de integrantes de los clubes y familias comprometidas.

La fiesta, además, invita a recuperar aquellos tradicionales bailes y actividades culturales que animaron a generaciones en Allen. “Representa volver a venir a bailar como lugar de encuentro a la Asociación Italiana, que durante muchísimos años fue el sitio de reunión de nuestros padres y abuelos”, enfatizó.

La música y la nostalgia unen a los vecinos de Allen. (Foto: Gentileza).

Desde la organización no descartan que esta iniciativa pueda ser el puntapié de una tradición solidaria. “Tal vez la próxima fiesta sea a beneficio de otras dos instituciones que lo necesiten o que quieran trabajar juntas”, comentó.

La invitación está hecha. El sábado el salón de la Asociación Italiana abrirá sus puertas a las 23 horas para disfrutar, bailar y, sobre todo, ayudar a dos clubes históricos de la ciudad. “El hecho de venir tiene otro valor. No solamente venir a divertirse y pasar un buen momento, sino además colaborar con las instituciones”, resaltó Von Sprecher.

Cuánto sale la entrada de la fiesta retro de Allen