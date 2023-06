Alquileres en Bariloche: «El problema trasciende a todas las clases sociales»

La escasez de alquileres no solo afecta a las personas de menos recursos y hay preocupación del empresariado. Archivo

Las limitaciones cada vez más serias que presenta el mercado de alquileres permanentes en Bariloche comenzaron también a generar alarma también en el sector empresario.

El presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica, Martín Lago, dijo que la situación pone en aprietos a sus empleados y no les pasa de largo.

“Tenemos interés genuino en la cuestión -afirmó-. Y no es una sorpresa. Hace cinco o seis años empezamos a preocuparnos por la competencia desleal del alquiler turístico y ya avizoramos esto que pasa ahora. Porque se veía en todo el mundo”.

Lago dijo que la falta de alquiler alcanzó una profundidad “que ya afecta la forma de vida y la sostenibilidad de las relaciones laborales”. Y agregó: “vemos todo el tiempo a personas que tienen la suerte y la posibilidad de asegurar un puesto de trabajo, pero no la vivienda”.

Lago dijo que esta crisis “escala y trasciende a todas las clases sociales, no solo a las de menos recursos”. Tanto él como sus colegas comprueban con sus empleados que “ya no es la preocupación de ver qué porcentaje del salario destinan al alquiler, sino que se trata de conseguir, a cualquier precio. Pero no hay oferta”.

Dijo que nadie puede permanecer indiferente porque la situación “ya empieza a presionar en todos los ámbitos” y los empleadores, por ejemplo en hoteles de cuatro y cinco estrellas, tienen problemas para conseguir personal especializado. Hay puestos de trabajo que no se cubren porque no pueden resolver el tema de la vivienda. De modo que el déficit habitacional conspira contra la generación de empleo.

Lo mismo ocurre con el sistema de salud, y con la educación privada, que busca profesores de alguna asignatura específica y no los consigue. Los aspirantes, con título en mano, no toman el puesto ante la imposibilidad de encontrar vivienda.

“Años atrás se veía mucho en esta época el trabajador temporario, que venía a Bariloche sólo para trabajar en invierno, o en verano, pero ahora todo eso se limitó, porque no tienen dónde vivir”, dijo Lago.

El empresario dijo que otro efecto a seguir de cerca tiene que ver con la formación profesional, porque “la escuela de hotelería y gastronomía, por ejemplo, tuvo una baja de matrícula, ya que los estudiantes que solían venir de localidades vecinas y se radicaban para estudiar, ya no lo hacen”, por falta de alquileres al alcance de su presupuesto.

Señaló que todo Bariloche tiene que tomar nota del tema porque “se genera ya una tensión que afecta la dinámica económica” de la ciudad y en consecuencia “se resiente la calidad de prestación” brindada al turismo.

Consultado sobre posibles soluciones, Lago dijo que hará falta necesariamente “algún tipo de intervención estatal” y que una de las vías sería recrear el crédito hipotecario, hoy inexistente. Aclaró que se trata de una postura “personal” y no de la asociación que preside, porque en este contexto “es muy difícil fijar una posición institucional”.

Advirtió que el panorama es dificil porque hacen falta planes con continuidad “y es sabido que cuando el Estado inicia algo pueden pasar décadas para ver resultados, y el problema es hoy”.

A su entender, los procesos electorales en curso, en el municipio y en la Nación son un buen momento para interpelar a los candidatos sobre el problema de los alquileres y el acceso al a vivienda. “Vivimos en una comunidad en la que la sostenibilidad de las personas no está garantizada. Tienen que aparecer propuestas. Sabemos que es difícil, pero habrá que ponerse más creativos”, dijo Lagos.