Amenaza de bomba en el Poder Judicial de Bariloche: 26 plantas de cannabis secuestradas en tres allanamientos

Una amenaza de bomba en el edificio del Poder Judicial en Bariloche desató una investigación que culminó con tres allanamientos. El procedimiento de la Policía de Río Negro se realizó este miércoles a primeras horas de la mañana mientras en el edificio de tribunales se desarrollaba un evento judicial que contaba con la presencia del juez del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Sergio Ceci y el procurador Jorge Crespo.

Celulares y plantas de cannabis secuestradas: el resultado de los tres allanamientos en Bariloche

Desde el gobierno de Río Negro publicaron que tras los tres allanamientos se logró secuestrar quince teléfonos celulares y veintiséis plantas de cannabis, además de avanzar en medidas solicitadas por la Justicia provincial y federal.

Luego de la amenaza en el edificio judicial, uno de los operativos se realizó en una vivienda ubicada en la zona de Kromer y Centinela. Allí, los efectivos lograron incautar ocho teléfonos celulares que serán peritados en el marco de la causa.

Otro grupo operativo irrumpió en una casa del sector de Pasto Verde, con el acompañamiento de la unidad de respuesta especial. En ese lugar se secuestraron seis celulares y, mientras se revisaba un pequeño depósito, se encontraron veintiséis plantas de cannabis. sativa Ese hallazgo obligó a convocar a Toxicomanía, que llegó para pesar las plantas y proceder al secuestro correspondiente, siguiendo el protocolo federal.

Además, el área judicial llevó adelante de manera paralela un tercer allanamiento en una vivienda de Chazarreta, donde se incautó un teléfono celular más, considerado relevante para la investigación. Cada uno de estos procedimientos quedó registrado y documentado para fortalecer la causa.

Por otra parte, también se verificó una orden de detención vinculada al mismo expediente, aunque el resultado fue negativo. Aún así, los equipos continúan realizando tareas de campo para completar la medida.