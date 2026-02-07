Ángela Torres, Luck Ra y Tuli se divirtieron en el streaming de Marcos Giles tras la Fiesta de la Confluencia 2026

La Fiesta de la Confluencia 2026 vivió una segunda noche a puro ritmo, emoción y complicidad entre artistas. Con un predio colmado hasta la madrugada, el cierre de la jornada tuvo como grandes protagonistas a Ángela Torres y Luck Ra, quienes hicieron vibrar al público neuquino con sus hits.

Fiesta de la Confluencia: Tuli, Luck Ra, Ángela Torres y el divertido momento en el streaming de Marcos Giles

Ángela Torres deslumbró con su voz y carisma en la Fiesta de la Confluencia, y sorprendió a sus fanáticas con un momento íntimo sobre el escenario: durante la interpretación de Vértigo, la cantante compartió un inesperado encuentro con su novio, el streamer Marcos Giles, generando una ovación inmediata entre los presentes.

Luck Ra, por su parte, fue el gran protagonista del cierre con un show de alto impacto. Con un despliegue escénico contundente y una conexión inmediata con la audiencia, el cordobés hizo corear sus canciones hasta el último minuto, consolidándose como uno de los artistas más ovacionados de la noche.

Tras el show, Ángela Torres, Luck Ra y Tuli compartieron un divertido momento en el streaming de Marcos Giles, donde dejaron ver la complicidad entre ellos y el clima distendido que se vivió detrás del escenario.

Entre risas, comentarios espontáneos y anécdotas del recital, el intercambio se volvió viral entre los seguidores del streamer y los fanáticos de los artistas, sumando un capítulo más al fenómeno de la Fiesta de la Confluencia en redes.

Con miles de personas acompañando cada jornada, el megaevento neuquino volvió a consolidarse como uno de los festivales más convocantes del país, combinando música, cultura y momentos virales que trascienden el escenario.