Aumentan las atenciones sanitarias en la Fiesta de la Confluencia 2026: fuerte suba en odontología y mamografías

La Salita de Salud duplicó la demanda en la segunda noche de la Fiesta de la Confluencia.

La Salita de Salud instalada en la Fiesta de la Confluencia 2026 registró un fuerte aumento en la demanda durante su segunda noche de funcionamiento, con cifras que superaron ampliamente a las del primer día y evidenciaron una mayor participación y confianza del público en el dispositivo sanitario.

Según los datos oficiales, en la segunda jornada se realizaron 59 controles de enfermería, 43 atenciones odontológicas, 100 testeos, 198 dosis de vacunas con 120 consultas asociadas y 10 mamografías, con 50 consultas relacionadas.

Estos números representan un crecimiento significativo respecto a la primera noche, que había registrado 50 controles de enfermería, 25 atenciones odontológicas, 89 testeos, 192 dosis de vacunas con 171 consultas y 7 mamografías.

Entre los servicios con mayor incremento se destacaron odontología y mamografías, con subas del 72% y 43% respectivamente, mientras que los testeos también mostraron un crecimiento del 12%. Las autoridades sanitarias interpretaron estos datos como una señal de mayor confianza de la comunidad en la estrategia de salud pública desplegada en el evento.

La Salita de Salud forma parte de las políticas de prevención y promoción sanitaria impulsadas durante la Fiesta de la Confluencia, uno de los eventos culturales y musicales más convocantes de la Patagonia, que combina espectáculos masivos con acciones de cuidado y acceso a servicios de salud para la población.