Volver al Trabajo septiembre 2026: qué pasará con el pago de $78.000 y cuál es la situación judicial

En medio de crecientes consultas y versiones sobre una presunta reactivación en los cobros de la asistencia social, especialistas previsionales y fuentes del sector aclararon la situación operativa del programa Volver al Trabajo de cara a septiembre 2026.

A diferencia de las afirmaciones que circularon en distintas plataformas digitales, el Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no tienen previsto ni confirmado un nuevo desembolso de la asignación mensual de $78.000.

Tras el cumplimiento del plazo normativo original de 24 meses fijado por el Decreto 198/2024, y el fallo de la Cámara Federal de San Martín que dio de baja la medida cautelar que sostenía las liquidaciones provisorias, el programa continúa formalmente suspendido mientras la disputa de fondo aguarda una definición en la Corte Suprema de Justicia.

Por qué el Ministerio de Capital Humano no tiene previsto pagar Volver al Trabajo en septiembre 2026

La falta de un cronograma oficial para el programa Volver al Trabajo responde tanto al marco reglamentario de su creación, como a las resoluciones dictadas por los tribunales federales:

Fin de la vigencia normativa : la prestación fue instituida mediante el Decreto 198/2024 con un plazo máximo de duración de 24 meses tras la disolución del Potenciar Trabajo , período que el Poder Ejecutivo dio por concluido.

: la prestación fue instituida mediante el con un plazo máximo de duración de 24 meses tras la disolución del , período que el dio por concluido. Derrotero judicial y suspensión : si bien el Juzgado Federal de Campana había ordenado mantener provisoriamente los pagos de $78.000 mediante una cautelar, la apelación del Estado nacional prosperó en la Cámara Federal de San Martín, tribunal que revocó dicha orden y dejó sin efecto las transferencias monetarias.

: si bien el Juzgado Federal de Campana había ordenado mantener provisoriamente los pagos de $78.000 mediante una cautelar, la apelación del Estado nacional prosperó en la Cámara Federal de San Martín, tribunal que revocó dicha orden y dejó sin efecto las transferencias monetarias. Ausencia de partidas automáticas: por esta razón, tras la interrupción concretada en agosto 2026, el Ministerio de Capital Humano ratificó que no se generaron nuevas órdenes de pago para el noveno mes del año.

El reclamo de UTEP ante la Corte Suprema por el programa Volver al Trabajo

Pese a que la cautelar fue revocada, el conflicto no cuenta con sentencia definitiva: la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) formalizó un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la decisión judicial y determine si corresponde restablecer las partidas presupuestarias.

Aunque una eventual resolución favorable del máximo tribunal podría alterar el escenario actual, los especialistas advierten que, hasta tanto no exista un nuevo pronunciamiento vinculante o una decisión administrativa expresa de Capital Humano, no hay fundamentos legales para anticipar acreditaciones en las cuentas bancarias de los exbeneficiarios.

Diferencias con Acompañamiento Social y consulta de estado en Mi Argentina

Para evitar confusiones en los beneficiarios del sistema asistencial, desde los organismos oficiales remarcaron la distinción entre las líneas derivadas del antiguo esquema: