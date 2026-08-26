Al menos 22 muertos y 384 turistas desaparecidos tras inundaciones repentinas en Nepal

Las masivas inundaciones repentinas que azotaron Nepal este miércoles dejaron al menos 22 muertos y cientos de turistas, trabajadores y otras personas desaparecidas, tras arrasar comunidades y paralizar los viajes en algunas zonas del país del Himalaya.

El gobierno chino, al otro lado de la frontera norte, también puso en marcha operaciones de búsqueda y rescate, con numerosas víctimas en la zona fronteriza de Gyirong, según informó la cadena estatal CCTV.

Desaparición de 384 turistas por inundaciones en Nepal

Las autoridades nepalíes informaron de la desaparición de 384 turistas, entre ellos 291 procedentes de países como India, Estados Unidos, Gran Bretaña y Malasia. Funcionarios indicaron que la mayoría probablemente eran de la India y miembros de la diáspora que se encontraban de peregrinación al monte Kailash en el Tíbet, un lugar sagrado para los hindúes.

Las autoridades advirtieron a los residentes de varios distritos de Nepal que se mantuvieran alejados de las orillas de los ríos Bhotekoshi, Trishuli y Narayani. El río Bhotekoshi se desbordó causando la destrucción de varias aldeas, carreteras y proyectos hidroeléctricos.

“Hemos pedido ayuda tanto a India como a China en las labores de rescate”, declaró Sasmit Pokharel, portavoz del gobierno nepalí.

Los escarpados valles de Nepal son vitales para la economía y las rutas de transporte, pero resultan extremadamente peligrosos cuando ocurre un desastre. Las imágenes mostraban lo que parecían ser los segundos pisos de edificios en el distrito de Nuwakot, uno de los más afectados, cubiertos de lodo tras el paso del torrente. Los escombros colgaban de las ramas de los árboles y los cables, los vehículos estaban sepultados y los supervivientes, aturdidos, estaban cubiertos de lodo.

El río Trishuli discurre aproximadamente paralelo a una carretera al norte de la zona de Katmandú que se utiliza para llegar a una de las rutas de senderismo más populares de Nepal, en la zona de Langtang.

Funcionarios del gobierno surcoreano informaron que entre los desaparecidos figuraban ciudadanos que trabajaban en la construcción de una central hidroeléctrica en Nepal.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Malasia informó que su embajada en Katmandú recibió reportes de agencias de viajes que indicaban que habían perdido el contacto con 11 ciudadanos malasios que se cree que se encuentran en el distrito de Rasuwa, también gravemente afectado por las inundaciones.

AP