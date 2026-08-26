Créditos hipotecarios con fondos de Anses: qué cambia con el nuevo plan que anunció Luis Caputo

Luis Caputo presentó en conferencia de prensa un nuevo programa de licitación de plazos fijos con destino a crédito hipotecario con un monto total de $2 billones, una herramienta que según el Gobierno apunta a darles a los bancos fondeo más largo para expandir préstamos para vivienda.

Qué cambia con el nuevo plan hipotecario que anunció Caputo

La explicación del mecanismo la dieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el director general de Inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), Juan Cruz Micele.

El primer cambio significativo es que para la línea de créditos se usarán fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El FGS es el instrumento que se eligió para la conformación de depósitos a plazo fijo en pesos ajustables por UVA más un spread. Ese dinero tendrá un destino puntual: financiar créditos hipotecarios a personas humanas para adquisición, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) inyectará un total de $2 billones en el sistema bancario. En este punto se precisó que en lugar de prestar directamente a las familias, la Anses colocará esos recursos en depósitos a plazo en los bancos mediante licitaciones periódicas de $200.000 millones.

De esta manera también cambiará el mecanismo de licitación. Los bancos competirán por el fondeo ofertando tasas. Las condiciones planteadas para estos depósitos se dividirán en dos tramos:

1 año de plazo: Tasa UVA + spread mínimo de 2,50%.

Tasa UVA + spread mínimo de 2,50%. 5 años de plazo: Tasa UVA + 4,50%.

El Gobierno anunció cambios en las condiciones crediticias: el plan está destinado exclusivamente a la primera vivienda. En cuanto a las pautas generales del préstamo, se fijó un plazo de repago mínimo de 15 años, una tasa máxima para el tomador de UVA + 7,50% (con un promedio de referencia del 7%) y un tope de 150.000 UVA por crédito.

El tope de UVA mencionado equivale, según se explicó el ministro en la conferencia, a alrededor de USD 200.000.

Caputo remarcó que el principal objetivo de la medida es resolver el cuello de botella que frenaba la expansión de los créditos UVA: la falta de liquidez a largo plazo en los bancos. De esta manera explicó que al otorgar previsibilidad de financiamiento a 1 y 5 años, las entidades financieras contarán con los recursos necesarios para sostener el flujo de otorgamiento a 20 o 30 años sin descalce de plazos.

Con información de Infobae