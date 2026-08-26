Sacó fotos en la Patagonia con rollos vencidos, los guardó dos años sin revelar y el resultado sorprende en BADA

¿Qué pasa cuando una foto se captura con un rollo vencido? ¿Y si, además, lo dejás guardado por dos años expuesto a alteraciones físicas antes del revelado? Así surgió Patagonia Rota, a través de la exploración del fotógrafo y director de arte, Mauro Maiani, con la fotografía analógica. Buscó desafiar la inmediatez digital y presentará sus hallazgos en la feria de arte BADA 2026. «La foto no es solo el momento en que pasó, sino el momento de la foto y todo lo que pasó después», remarcó en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Maiani eligió escenarios emblemáticos de Argentina imponentes por sí mismos como El Chaltén, la Laguna de los Tres, el Lago Argentino y el glaciar Perito Moreno. Pese a que en un inicio la aventura era fotografiar con rollos vencidos en 2013, en formatos de diapositiva, negativo color y blanco y negro, en el momento de apretar el disparador tuvo otra idea: alterar el material fotográfico.

«Mirando estos paisajes me cayó la otra parte de la intervención, porque había como un diálogo de algo que estaba muy quieto, pero en realidad muy vivo. Se me ocurrió que yo tenía en las manos algo parecido, como una cámara de fotos, que parecía que ya no se usaba más, que no servía, que estaba en desuso, y en realidad está en continua transformación. Entonces, tomé la decisión de intervenirlas para ver dónde nos llevaba», relató.

Otra de las piezas de Patagonia Rota. (Foto: Mauro Maiani).

De la publicidad a una búsqueda sin certezas a través de la fotografía analógica

Mauro Maiani nació en Quilmes en 1981 y se recibió de licenciado en Publicidad. Durante gran parte de su carrera trabajó como director de arte en agencias, donde mantuvo un vínculo constante con el diseño y la construcción visual. Luego fundó su propio estudio, pero la fotografía le abrió un espacio personal, por fuera de los encargos y las necesidades comerciales.

Su relación con el formato analógico se fortaleció en 2007, durante una etapa en Barcelona. Allí comenzó a experimentar con cámaras y películas que algunos podrían considerar obsoletas. «Me interesó mucho obtener resultados distintos, únicos, que no se pudieran repetir», señaló.

Para Patagonia Rota eligió una cámara Diana, un dispositivo de plástico con una «mecánica elemental». Sin controles precisos ni garantías, cada disparo quedó sujeto a errores, filtraciones de luz y accidentes. Esa falta de dominio fue lo que lo motivó a pensar en este proyecto y, quién sabe, podría tener más réplicas.

Sin embargo, el mayor salto ocurrió después de las tomas. En lugar de revelar los rollos, Maiani los conservó durante dos años y los sometió a distintas alteraciones físicas. «La diferencia con otras fotografías intervenidas es que lo hice en la imagen latente, cuando todavía está en el rollo, antes del revelado», precisó.

Durante ese período no tuvo forma de saber si las imágenes seguían allí, si habían cambiado por completo o si el proceso las había destruido. La espera incorporó una nueva capa temporal a las fotografías. Al instante del disparo se sumaron los efectos de la materia, el paso de los meses y el azar.

Mauro Maiani en la Patagonia.

Patagonia Rota llega a BADA 2026

El proyecto tendrá su presentación pública en BADA 2026, del 27 al 30 de agosto, de 14 a 21, en La Rural de Buenos Aires. Maiani ocupará el stand 23 del Pabellón Verde, con una selección dividida en tres capítulos: Fitz, Glaciar Perito y Glaciar Moreno.

La muestra también incluirá los rollos originales. Esos objetos conservan las marcas del proceso y permiten observar el soporte físico sobre el cual actuaron el tiempo y las intervenciones. Una de las fotografías de la serie recibió en 2024 un Fine Art Award de Dodho Magazine.

BADA marcará, además, la primera vez que Maiani exhiba uno de sus proyectos como un cuerpo de obra completo. Después de años de experimentación y de un proceso atravesado por la incertidumbre, el encuentro con el público sumará la última instancia del trabajo. «Estoy a la espera de ver cómo las reciben, escuchar comentarios y opiniones, como para cerrar el círculo de Patagonia Rota», señaló.