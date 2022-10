Días antes del aniversario de la ciudad, en la oficina municipal de calle Hipólito Yrigoyen nos recibe el jefe de gobierno de Cipolletti, Claudio Di Tella. En la charla cuenta acerca de su gestión de gobierno, su futuro político y hacia dónde vamos como ciudad.

El plan de obras que se propuso el gobierno busca poner en valor espacios históricos que forman parte de la memoria colectiva y apostar por una ciudad moderna y sustentable, afirma.

A continuación la entrevista:

PREGUNTA: ¿Cómo evalúa su gestión?

RESPUESTA: Hoy tenemos una ciudad ordenada con muchas obras, pero la realidad es que necesita muchas cosas. Desde nuestro lugar, con nuestra gestión nos propusimos establecer prioridades. Una de ella es la obra del plan de asfalto y cordón cuneta que estamos realizando en la ciudad, la estructura deportiva para los jóvenes, las obras en el parque costero, la construcción de un salón multipropósito que responda a las necesidades de los vecinos.

Todo lo que creamos en Cipolletti corresponde a una idea de ciudad que tenemos; una ciudad integrada, participativa, igualitaria, que tiene como objetivo pensar en todos los sectores. Hasta ahora hemos cumplido con todo lo que nos propusimos en el 2019. Generamos suelo urbano junto al gobierno provincial, conseguimos viviendas y seguimos consolidando espacios con el objetivo de saber cómo y hacia dónde crece la ciudad.

P: ¿A futuro se piensa en una ciudad sustentable?

R: Hoy pensamos en un Cipolletti sustentable porque la ciudad tiene las herramientas. Hoy hay una transición. Cuando pensamos en lo sustentable empezamos a generar espacios verdes, plazas, pensamos en la movilidad sustentable como la ciclovía. Se puso en marcha la planta de tratamiento de líquidos cloacales para dejar de arrojar residuos al río y recuperar ese espacio para el esparcimiento. Generamos un ente para el parque costero;entonces hoy se puede pensar en un proyecto. Se ha invertido mucho para recuperar esos espacios y hacerlos accesibles e igualitarios para todos.

P: ¿Qué otras inversiones se han realizado apostando a una ciudad moderna?

R: Cuando arranqué mi campaña empecé a realizar encuentros para escuchar al vecino, y saber cuáles eran las cosas que creían que le faltaban a Cipolletti. El primer pedido fue la seguridad. Como municipio nos comprometimos a cumplir esta demanda e invertimos más de 140 millones de pesos entre cámaras nuevas y la central de monitoreo con doce puestos de trabajo que le transferimos a la provincia.

Construimos subcomisaría, destacamentos, entregamos móviles para el Coer, hicimos mucha inversión en forma conjunta con la provincia de Río Negro, más allá de lo que nos pasó con la muerte de María Agustina Fernández, que fue una desgracia y es una mancha más que tenemos los cipoleños. Pero este municipio se ha comprometido con la ciudad, cuando uno ve las ciudades modernas lo que piden los vecinos es básicamente seguridad. No es obligación nuestra, pero nos comprometimos.

P: ¿La obra pública es el eje del desarrollo de la ciudad?

R: En materia de obra pública hicimos todas las obras que nos propusimos en el 2019, nos falta poco para terminar. El asfalto, las obras de la calle Alem y todo lo que tiene que ver con la centralidad de la calle Fernández Oro, la plaza del ferrocarril.

Nosotros fuimos la primera gestión que trajo a los ingenieros viales para que vean la problemática que tiene la ciudad entre la Ruta 151 y 22 y la circunvalación por el paso de los camiones por Vaca Muerta. Somos una ciudad que tiene el ingreso a una provincia, y tener una relación con Vialidad fue un logro importante, pero hay que seguir trabajando. Hay que seguir pensando que a esta zona le falta infraestructura vehicular, si queremos seguir desarrollando Vaca Muerta tenemos que pensar en infraestructuras nuevas. La gente elige vivir acá y eso te obliga a ir por más.

P: ¿El desarrollo apunta al crecimiento de algunos sectores como el distrito vecinal?

R: Como gobierno buscamos poner en valor la zona del distrito, este fue el mejor proyecto urbanístico de los últimos 20 años creado por Alberto Weretilneck, ahí comenzó a gestarse el distrito. Se empezó a trabajar con las cooperativas y vimos que la organización social de las cooperativas era la herramienta para comprar las tierras y empezar a gestionar las viviendas.

Invito a la gente a que conozca el distrito vecinal porque nos permite varias cosas. Es un lugar de crecimiento urbanísticamente ordenado, dotado de infraestructura, con posibilidades de aumentar su crecimiento y ahora estamos llevando obras para terminar de consolidarlo.

Estamos construyendo un jardín de infantes, la escuela, la subcomisaría, estamos gestionando la posibilidad de conseguir un centro de atención primaria de salud. Observamos que los mismos vecinos fueron consolidando el barrio, entonces nace todo junto. Todo se fue gestando entre ellos, y creo que hoy es uno de los lugares con mayor progreso y futuro.

El futuro a la vista



P: ¿A qué futuro apunta la ciudad?

R: Queremos una ciudad moderna, hoy veo una ciudad con mucho progreso. En 50 días más de 200 comercios se habilitaron en la ciudad gracias al proyecto de las macro manzanas que permitió que los comercios vinieran para quedarse. La gastronomía ha ampliado su capacidad lo que generó más fuentes de trabajo. Generamos aplicaciones para que la gente pueda comprar desde su domicilio, generamos una ticketera electrónica en el Complejo Cultural, la red de vacunación, la central de atención al usuario “Hola 147”, todo fue con el objetivo de modernizar el estado y que el municipio de una respuesta a la gente.

Hoy la ciudad sigue creciendo producto de dos cosas, porque a la gente le gusta vivir en Cipolletti y elige vivir acá, porque tiene confort, espacios verdes, y porque es una ciudad moderna.

P: ¿La transformación también apunta a diversificar la matriz productiva?

R: Tiene que ver con innovar y generar el cambio en la matriz productiva. Hoy la producción es muy diversa, hay más almendros, cerezos, frutos rojos, tenemos la vid. Nos propusimos innovar en otras cuestiones como el laboratorio productor de cannabis para que Cipolletti tenga diversidad de producción.

Y para este lado apunta, a generar más empleo dándole a la gente la posibilidad de capacitarse y perfeccionarse para promover la cultura del trabajo. No hay que olvidarnos que la ciudad viene del origen de la tierra, de la agricultura y eso nos hace hoy distintos como ciudad.

P: ¿El futuro electoral?

R: No lo tengo definido aún, lo voy a definir en enero con mi familia como todas las decisiones. Me parece que la gente en este momento no quiere hablar de candidaturas, y lo que yo busco es tratar de recuperar el tiempo perdido por la pandemia y concentrarme en la gestión. Después más adelante tomaré la decisión de si es momento de seguir o no, pero hoy la sociedad no lo necesita, y quiero terminar lo que nos falta que no es mucho de acuerdo a lo que dijimos en el 2019.

Lo mejor que le puede pasar a Cipolletti es tener un intendente de JSR porque está demostrado que los movimientos provinciales piensan en su provincia y en sus ciudadanos, en los problemas que tenemos nosotros, la proyección de ciudad que queremos.

P: Un mensaje para los vecinos de Cipolletti…

R: Primero que pensemos en Cipolletti, todo lo que obtuvimos como ciudad lo logramos los cipoleños. Nunca hubo mucha ayuda de los gobiernos provinciales, excepto la época desde que gobierna Juntos Somos Rionegro. A partir de ahí tuvimos más empuje en obras para la ciudad.

Segundo, que no entremos en la grieta, el país nos necesita juntos, no nos dejemos llevar por las influencias de lo que ocurre en Buenos Aires. Nosotros tenemos una idiosincrasia distinta, somos gente que amamos la ciudad, somos gente que la elegimos porque tenemos una ciudad productiva, deportiva, comercial, a 400 kilómetros del mar y 400 kilómetros de la nieve. Miremos a nuestra ciudad como la ciudad para criar a nuestros hijos y nietos, sigamos apostando al desarrollo y pensemos como cipoleños y para los cipoleños.

P: Un deseo para la ciudad…

R: Devolverle el balneario a la isla, ese es mi objetivo. Ir y sacar ese cartel de “prohibido bañarse”. Nosotros estamos preparando la isla como si tuviéramos un escenario de balneario, nos propusimos iluminar la calle San Luis para poder hacer una bicisenda a futuro. Tenemos un proyecto con la universidad del Comahue por el parque costero. Pero ese es mi anhelo, devolverle ese espacio verde a la ciudad. Quiero que me recuerden como el intendente que le devolvió el río a Cipolletti.