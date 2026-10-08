Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026: recibió la noticia en Islandia «escuchando el viento”

La escritora canadiense Anne Carson fue distinguida con el Nobel de Literatura 2026 por una obra que combina poesía, ensayo y tradición clásica. Archivo.

La escritora canadiense Anne Carson fue distinguida este jueves 8 de octubre con el Premio Nobel de Literatura 2026. La Academia Sueca reconoció su trayectoria y una obra que cruza la poesía, el ensayo, la traducción y la narrativa, con una fuerte influencia de la cultura griega.

Anne Carson: una trayectoria literaria entre la poesía y los clásicos griegos

La noticia sorprendió a Anne Carson en Islandia, donde reside parte del año. Según contó Ingrid Carlberg, secretaria permanente de la Academia Sueca, la escritora recibió el anuncio con alegría. “Se quedó muy sorprendida, pero muy contenta. Se notaba en su voz”, relató. La conversación fue breve y Carson apenas alcanzó a contarle que estaba en Islandia, “escuchando el viento”.

El jurado fundamentó su elección en una producción literaria que definió como «audaz e inventiva» y destacó su capacidad para crear nuevas formas de expresión a partir del diálogo con la tradición clásica.

Quién es Anne Carson, la ganadora del Nobel de Literatura 2026

Carson, de 76 años, nació en Toronto en 1950 y es poeta, ensayista, traductora y especialista en literatura clásica. A lo largo de su carrera desarrolló un estilo experimental que desafía las divisiones tradicionales entre los géneros literarios.

Su trabajo se caracteriza por combinar referencias a la mitología y la filosofía antiguas con reflexiones contemporáneas sobre el amor, el deseo, la pérdida y las relaciones humanas. Esa particular manera de abordar la escritura la convirtió en una figura destacada de la poesía en lengua inglesa.

La autora estudió lenguas clásicas en la Universidad de Toronto y completó su formación académica con investigaciones sobre literatura griega. También desarrolló una extensa trayectoria docente en universidades de Canadá y Estados Unidos.

Entre sus libros más reconocidos se encuentran Autobiografía de rojo, La belleza del marido, Decreación, Economía de lo que no se pierde y Nox.

En Autobiografía de rojo, publicada originalmente en 1998, reinterpreta el mito griego de Gerión a través de una novela en verso. En Nox, en cambio, explora el duelo por la muerte de su hermano mediante una propuesta que combina textos, fotografías y otros materiales personales.

Su obra también incluye traducciones y reinterpretaciones de autores clásicos como Safo, Sófocles y Eurípides. Lejos de limitarse a reproducir esos textos, Carson establece conexiones entre el mundo antiguo y las experiencias contemporáneas.

En 2020 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras, uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria antes de obtener el Nobel.

Un reconocimiento a su relación con el lenguaje

La elección de Carson pone en primer plano una producción que se mueve entre la poesía y la prosa, pero también incorpora recursos del teatro, la crítica literaria y las artes visuales.

La Academia Sueca destacó especialmente su relación con el lenguaje y la búsqueda de nuevos significados. Su escritura parte del conocimiento profundo de las lenguas clásicas, aunque propone lecturas personales que acercan esos textos a los lectores actuales.

Al momento de recibir la noticia, la escritora se encontraba en Islandia. Según informó Ingrid Carlberg, secretaria permanente de la Academia Sueca, Carson se mostró sorprendida y feliz por la distinción.

El galardón está dotado con 12 millones de coronas suecas, equivalentes a aproximadamente 1,2 millones de dólares, y será entregado el próximo 10 de diciembre en Estocolmo, durante la ceremonia tradicional de los premios Nobel.

Con este reconocimiento, Carson sucede al escritor húngaro László Krasznahorkai, ganador de 2025, y se suma a una lista de autores que incluye a Gabriel García Márquez, Alice Munro, Han Kang y Jon Fosse.