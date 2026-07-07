Argentina vs Egipto: qué provincias dieron asueto o permisos a los empleados públicos para ver el partido

La Selección Argentina define su futuro en el Mundial y ante el fervor que genera el partido de este 7 de julio contra Egipto, los gobiernos de varias provincias otorgaron asuetos y permisos especiales a los empleados públicos a partir de las 12.00.

Las provincias que otorgaron asueto o permisos por el partido de Argentina

La primera resolución de este tipo fue anunciada por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien otorgó un asueto desde el mediodía a todas las áreas del sistema provincial, incluidas las escuelas.

Jaldo aclaró que la decisión afecta exclusivamente a la administración pública y expresó: «La Argentina es la que le está regalando ese poco de alegría que le está haciendo falta al pueblo argentino. La Selección Argentina es la que le regaló y le sacó una sonrisa, un festejo a muchas familias que vienen sufriendo».

A Jaldo lo siguió la provincia de Jujuy. El gobernador Carlos Sadir tomó una resolución similar y extendió el asueto administrativo y escolar desde las 12.00. «La decisión tiene por objeto posibilitar que la comunidad jujeña pueda acompañar el encuentro que disputará el seleccionado nacional, teniendo en cuenta el interés general que despierta esta instancia de la competencia y la convocatoria que genera en todo el país», señala el comunicado.

También se sumaron San Juan y La Rioja, ambos gobiernos resolvieron como fórmula otorgar “permisos especiales” para que los empleados estatales puedan retirarse antes de finalizar su jornada laboral.

En San Juan, el gobernador Marcelo Orrego explicó que los empleados públicos podrán salir 40 minutos antes de su horario habitual. «Necesitamos trabajas desde horas tempranas. No vamos a hacer como otras provincias que dan asueto», expresó en una conferencia de prensa.

Por su parte, en la Rioja, el gobierno de Ricardo Quintela adoptó una medida similar, permitiendo a los trabajadores de la administración jurisdiccional retirarse desde las 11.30 para que puedan llegar a sus casas antes del inicio del partido.

Si bien otras provincias no lanzaron comunicados al respecto, lo cierto es que en los hechos, la mayor parte de los empleados del sector público y privado trataron de suspender toda actividad laboral para ver el partido. Pero en todos los casos se aclaró que estará garantizado el funcionamiento de los servicios de emergencia.

Con información de Infobae