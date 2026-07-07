La vez que Lionel Messi visitó Egipto y fue llamado «tonto» por un reconocido arqueólogo

Mientras la Selección argentina se prepara para enfrentar este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, volvió a cobrar notoriedad un episodio que tuvo como protagonista a Lionel Messi durante una visita al país africano en 2017.

El capitán argentino viajó a Egipto el 21 de febrero de 2017 para participar de una campaña solidaria organizada por una empresa local. En esa ocasión, aprovechó la estadía para recorrer las emblemáticas pirámides de Giza, aunque el paseo terminó generando una inesperada controversia.

Por qué trataron de «tonto» a Lionel Messi en Egipto

Quien acompañó a Messi durante el recorrido fue Zahi Hawass, uno de los arqueólogos más reconocidos del mundo y exministro de Antigüedades de Egipto.

Tiempo después de aquella visita, Hawass contó en una entrevista con la televisión egipcia que quedó decepcionado por la actitud del futbolista y reconoció que llegó a considerarlo «tonto» debido a la falta de interés que, según él, mostró durante la recorrida.

El especialista explicó que caminó junto al rosarino durante unos 30 minutos mientras le relataba la historia de las pirámides y de los antiguos faraones, ya que entendía que la presencia de una figura con millones de seguidores representaba una gran oportunidad para promocionar el turismo egipcio.

Sin embargo, aseguró que Messi permaneció serio durante toda la visita y que no reaccionó ni siquiera cuando le habló de las supuestas puertas secretas de las pirámides, de los faraones que ordenaron su construcción o del reinado de Tutankamón.

La comparación con Will Smith

En esa misma entrevista, Hawass comparó la actitud de Messi con la del actor estadounidense Will Smith, quien también visitó las pirámides años atrás.

Según recordó, el protagonista de Hombres de Negro se mostró muy interesado en la historia del antiguo Egipto, hizo preguntas de manera constante y compartió una extensa conversación sobre arqueología durante una cena.

Para el arqueólogo, la diferencia entre ambos visitantes fue muy marcada y por eso decidió expresar públicamente su decepción con la actitud del capitán argentino.

Messi vuelve a cruzarse con Egipto, esta vez en el Mundial

Nueve años después de aquella visita, Lionel Messi volverá a tener a Egipto enfrente, aunque esta vez dentro de una cancha de fútbol.

Desde las 13 (hora argentina), el capitán liderará a la Selección argentina en busca de un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026, en un partido que también reavivó este curioso episodio ocurrido durante su paso por las históricas pirámides egipcias.