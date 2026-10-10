«Aromas y Sabores de la Patagonia» celebra 20 ediciones de Puentes de Luz con show de Raúl Lavié

San Martín de los Andes vivirá una noche histórica el viernes 16 de octubre con una nueva edición de «Aromas y Sabores de la Patagonia». El evento solidario más esperado de la región celebra dos décadas de incansable labor de la Asociación Puentes de Luz por la inclusión social y la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

Para coronar la jornada, el consagrado artista Raúl Lavié brindará un show acompañado por la dirección musical del maestro Matías Feigin, desplegando su inconfundible talento e internacional trayectoria en el escenario del Club Lácar.



Gastronomía y compromiso

Como cada año, la velada reunirá lo mejor de la gastronomía patagónica de la mano de los restaurantes locales más destacados. Participar de este encuentro es mucho más que disfrutar de la alta cocina regional: es colaborar activamente para asegurar la continuidad de la noble tarea institucional de Puentes de Luz.

La pre venta exclusiva 20° aniversario ya está en marcha con un precio lanzamiento disponible para las primeras 100 entradas. Adquirí tu entrada ingresando en: www.puentesdeluz.org.ar