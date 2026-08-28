Leo Balerdi, cerca de la Roma en el cierre del mercado de pases

Con el cierre del mercado de pases en Europa cada vez más cerca, los equipos ya comienzan a definir sus planteles. Entre ellos, Roma es uno de los que busca dar un impacto sobre el final y, para ello, abrió conversaciones para sumar a un defensor de la Selección Argentina: Leonardo Balerdi.

El zaguero de Olympique de Marsella había sido citado por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026, pero una lesión en el sóleo de la pierna derecha lo marginó a último momento. A pesar de esto, la Roma posó sus ojos en el joven defensor y, según indica la prensa italiana, abrieron conversaciones para hacerse con sus servicios.

Según informó el periodista italiano Gianluca Di Marzio, la Loba habría enviado una oferta por un préstamo con una obligación de compra en caso de cumplir objetivos fijados previamente.

Por lo pronto, fuentes cercanas al futbolista indican que las charlas existen, pero que no se llegó a un acuerdo aún.

De concretarse, el movimiento sería uno más en una Roma que parece buscar aglutinar a jugadores argentinos. Es que, a las presencias ya establecidas de Paulo Dybala y Matías Soulé, les sumó las de Santiago Castro y Nahuel Molina, por lo que Balerdi podría ser el quinto argentino en recalar en el conjunto de la capital italiana.

En su última campaña con Marsella, Balerdi demostró estar establecido como titular indiscutido del equipo e incluso portó la cinta de capitán. En total, sumó 36 partidos y marcó un gol camino a lo que fue su convocatoria finalmente trunca al Mundial.

Por ahora, deberá esperar unos días más para saber si finalmente jugará en la Serie A, después de lo que fueron sus pasos por la Bundesliga y la Ligue 1, posteriores a su formación en las divisiones Juveniles de Boca.