Artistas callejeros de Bariloche denuncian que el Municipio no les permite trabajar en Semana Santa

Cuando Cristian Valverde intentó renovar su permiso mensual en la Secretaría de Cultura de Bariloche, se encontró con una sorpresa. Le dijeron que solo podría trabajar en la vía pública hasta el 16 de abril; es decir que en Semana Santa no podría hacerlo en la calle Mitre. Solo en la calle Moreno.

«No me dieron ninguna explicación así que desconozco los argumentos. Si el argumento es la elaboración de la barra de chocolate gigante, se hace desde hace años y nosotros estamos ahí«, consideró Valverde que dibuja caricaturas en el ingreso del banco Nación en calle Mitre desde 1997.

«Sucede que ahora hay un nuevo intendente -Walter Cortés-. Mandarnos a la calle Moreno es como quedarme en mi casa, más aún si llueve. Donde suelo trabajar, tengo techo, luz y pasa gente. Tres condiciones básicas que necesito para trabajar«, fustigó.

Recordó que los artistas callejeros están amparados por una ordenanza de 1995 que determina los espacios en la calle principal y los libera del pago de canon por trabajar en la vía pública.

¿Qué implica para estos artistas no poder trabajar en Semana Santa?, se consultó. «Es el último respiro de gente hasta julio. De todos modos, en invierno el clima no ayuda para trabajar. ¿A cuánto gente podés dibujar en julio? El año pasado fue nulo. Ahora tenemos Semana Santa y hasta el año que viene no hay trabajo», justificó.

Valverde aseguró que, esta semana, enviará una nota a los concejales denunciando la situación. «Tenemos que preguntarnos qué es el arte. Acá está en el juego algo mucho más profundo. La gente conoce a un intendente que está desde hace un año y no a mí que estoy desde hace 30. Es un síntoma de que algo no está bien. No es casualidad que, cada vez, estamos más invisibles«, cuestionó.