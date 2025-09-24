Arza y Toma, la compañía y escuela de flamenco de Villa Regina, celebra 25 años a pura danza

En Villa Regina, el compás del flamenco lleva un cuarto de siglo marcando la vida cultural de la ciudad. Se trata de Arza y Toma, la compañía y escuela de flamenco que cumple 25 años y lo celebra con una serie de espectáculos y actividades que no solo buscan festejar su trayectoria, sino que también abren un nuevo capítulo en esta historia que empezó en el año 2000.

Noelia Vicente y Ana Paula Coll contaron a RÍO NEGRO RADIO cómo comenzó esta historia. El origen se remonta a la llegada de Eliana Rojas desde Buenos Aires, quien sembró la semilla del flamenco puro en la región. “Ella vino y armó la compañía Arsa y Toma por allá por el año 2000. Y hoy estamos festejando los 25 años”, recordaron las integrantes.

Desde el inicio, la compañía funcionó junto a la escuela de flamenco y generó un espacio de formación artística que fue pionero en la zona. Con el paso del tiempo, ese proyecto se amplió, se consolidó y hoy recibe a cientos de apasionados y apasionadas por la danza.

“A la escuela asisten infancias desde los tres años y gente adulta. Hoy tenemos más adultos que niños», dijeron. Agregaron que participa mucha gente «que quizás de chico no tuvo la posibilidad de ir a una academia y ahora de grande se anima». Lo destacable es que los años trajeron consigo un despliegue académico y hoy hay clases para todos los niveles.

Las bailarinas también indicaron que «ya no es como antes que te llevaban tus papás y hacías carrera hasta los 18 y después otra cosa». «Hoy lo toman también como terapia o como hobby».

Remarcaron que hoy «el flamenco no es solo para mujeres, los hombres también pueden aprender esta disciplina«. También reconocieron que actualmente hay alumnos varones y que hay que fomentar su participación.

Lo bueno es que hay clases para todos los niveles, desde principiante hasta avanzado”, exiliaron.

Arsa y Toma es más que una compañía de danza: es también un espacio de vida. Sus integrantes lo describen como una familia. “En estos 25 años ha pasado de todo: muchas se casaron, se divorciaron, tuvimos hijos… pero en el medio seguimos bailando. Y creo que vamos a continuar bailando”, relataron.

Esa sensación de pertenencia, de familia, también se ve en el escenario, donde se transmiten los lazos construidos en el tiempo.

Arza y Toma celebra 25 años de flamenco

El aniversario se celebra este fin de semana con dos presentaciones en Casa de la Cultura de Regina: el sábado 27 a las 21 y el domingo 28 a las 20. Las entradas se venden en la academia (España 420) y a través de redes sociales. “Este fin de semana tenemos dos funciones, y como la sala tiene capacidad limitada, es importante adquirir las entradas con tiempo”, señalaron.

La celebración tiene un condimento especial: la participación del bailarín español Carlos Carbonell, de la ciudad de Jerez. Reconocido por su trayectoria internacional, Carbonell no solo se presentará en el escenario, sino que también dictará clases intensivas los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre en la academia. “La verdad que con un esfuerzo tremendo lo traemos. Es un lujo que pueda compartir con nosotros y con la gente de la región”, destacaron.

La agenda culminará con una cena show en el Casino del Río, donde se presentará tanto la compañía como alumnos y alumnas de la escuela, en un formato que mezcla danza, música y gastronomía.