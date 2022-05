Así será el operativo para retirar el camión que cayó del Tercer Puente

El tránsito sobre el Tercer puente no estará interrumpido durante el procedimiento. Foto: Matias Subat.

El miércoles un camión cayó al río luego de realizar una mala maniobra. Como consecuencia toda la carga y el camionero terminaron bajo el río Neuquén en la zona del Tercer Puente. A raíz del hecho se comenzó a diseñar un operativo para extraer el camión.

El camionero logró salir ileso, transportaba ropa, calzado y herramientas desde Bahía Blanca hacia Neuquén. Luego de una mala maniobra cayó dentro del río, ahora los municipios de Cipolletti y Neuquén trabajan en un operativo para poder retirar el camión del agua.

Anticiparon que la operación se realizaría el sábado a la mañana. La empresa Crexell adelantó que estará a cargo de la extracción. Desde la empresa informaron acerca de cómo será el procedimiento para retirar el camión que cayó al Tercer Puente.

El referente de la empresa Crexell, Moisés Vergara, anunció que para ejecutar el operativo llevarán un camión guinche y una grúa al borde del río para poder realizar el traslado. Explicó que «un equipo de buzos de San Antonio se encargará de enganchar el camión. Una vez que el camión esté sujeto, utilizaremos un camión guinche que usamos para el petróleo con una grúa. A eso le vamos a sumar una motoniveladora para que haga contrapeso y podamos sostener el camión».

Además, anticipó que la extracción se realizará sobre el margen del río. «Nuestro equipo va a quedar a unos 30 metros de distancia, por esto proponemos que la extracción sea por partes. La grúa va a tirar primero el acoplado y luego la cabina. Vamos a estirar estas piezas hasta el borde del río y luego la grúa las cargará arriba del camión», explicó Vergara.

La empresa de transportes Crexell utilizará una grúa y un camión guinche para retirar el camión del río.



Desde la empresa plantearon que lo ideal hubiera sido sacarlo por arriba, pero por la estructura del puente no se puede. «Hicimos los cálculos correspondientes para ver si se podía retirar por arriba del puente, pero concluimos que no. El puente tiene vigas transversales y esto hace que no se encuentre una posición firme para retirar el camión desde arriba, esto sería lo ideal. Se tomó la decisión de sacarlo desde abajo para evitar accidentes mayores».

Esta noche, Defensa Civil y la policía de Cipolletti montaran un operativo de prevención que busca prevenir accidentes. El director del área de protección civil, Gustavo Chianese comentó que «el operativo busca evitar incidentes de la gente que se arroja al río para obtener la mercadería que llevaba el camión». Hasta el momento aseguran que no se han registrado casos, pero buscan prevenir cualquier situación.

Ayer el subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana, Martín Giusti había informado que las tareas para retirar el traslado se realizarán durante la mañana del sábado, también informó que se solicitó que se baje el caudal del agua del río.

Desde que se produjo el accidente, los municipios de Cipolletti y Neuquén montaron un operativo para contener la contaminación del agua. Aseguran que los análisis se hacen permanentemente y que por ahora no se ha detectado contaminación en ninguna de las captaciones.