Es falso que el camionero cayó al río Neuquén por esquivar un piquete

El camionero que ayer terminó en el río Neuquén fue noticia nacional. Las causas de la maniobra, que hizo que el camión y toda la carga se precipitaran del Tercer Puente al cause, se analizan desde la Policía de Río Negro, en el destacamento de Tránsito de Cipolletti. Todo apunta a una distracción del conductor que no le permitió reconocer que la circulación estaba demorada y casi paralizada sobre la calzada.

La información que se nacionalizó, vinculó directamente un piquete, que el Frente Darío Santillán realizaba en los puentes Carreteros Cipolletti-Neuquén (este-oeste), con el accidente que terminó con el camión y su carga en el río Neuquén. La asociación fue que la maniobra se produjo directamente por esquivar la protesta.

No hubo maniobra para esquivar porque geográficamente ambos puntos están a 8 kilómetros de distancia. Lo que sí ocurrió fue que el tránsito se movía lentamente y conductor del camión no advirtió una repentina paralización de la fila por lo que tuvo que hacer un movimiento brusco. No se sabe aún porqué no pudo reconocer antes que el vehículo estaba frenado en medio de la calzada.

A mitad de mañana la organización social bloqueó la circulación desde Cipolletti a Neuquén. Esta protesta generó una mayor congestión en la vía más cercana para evitar el bloqueo, que es el Tercer Puente.

Además, este paso es obligatorio para los transportes de carga porque se trata de la nueva Ruta 22. Es decir los camiones no ingresan más a Neuquén por los Puentes Carreteros porque se trata de una avenida urbana (Enrique Mosconi) desde enero de 2021. Siembre deben ir por el Tercer Puente, como lo hacía el desafortunado conductor.

El camionero circulaba con sentido Cipolletti-Neuquén y, alrededor de las 13:50, no advirtió que el tránsito se frenaba sobre el puente y para evitar impactar con el auto que tenía adelante, maniobró y terminó en el río Neuquén.

Parte de la carga comenzó a flotar con el cauce porque eran pinturas, alimentos y bebidas. Otra parte, luego de rescatado el conductor, fueron tomadas por personas que arriesgaron su integridad nadando para llevarse alguna parte del botín. Según se supo el rodado viajaba desde Bahía Blanca a la capital neuquina y funcionaba como una suerte de flete.

En resumen, el tránsito si estaba congestionado porque todos los vehículos particulares que no podían utilizar el Puente Carretero y optaron por hacer más kilómetros para cruzar por el Tercer Puente, pero el piquete nunca estuvo por dónde debía pasar el camión.

Las maniobras para rescatar al camionero, que incluyeron un kayac y una lancha, y luego las pruebas sobre la estructura del puente que realizó Vialidad Nacional, provocaron un corte total del tránsito que se extendió desde las 14 hasta las 17:30. En paralelo, a las 14, el piquete se levantó en el Puente Carretero y eso sirvió para descomprimir los embotellamientos.

Ahora la recomendación de la Dirección de Recursos Hídricos de Neuquén es retirar cuanto antes el camión del río para evitar una posible contaminación. Esa maniobra necesitará de grandes equipos y, seguramente, una interrupción momentánea del tránsito por el lugar.