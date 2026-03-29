¡Atención! Corte en el puente ferrocarretero: realizan reparaciones eléctricas este domingo en Viedma

La Municipalidad de Viedma informó que este domingo 29 de marzo se lleva adelante un corte total en el puente ferrocarretero debido a trabajos de reparación en el sistema eléctrico.

La interrupción del tránsito comenzó a las 7 de la mañana y se extenderá durante varias horas. Las tareas se desarrollan en el sector del puente correspondiente a Carmen de Patagones.

Según se indicó oficialmente, los trabajos responden a la necesidad de garantizar condiciones seguras de funcionamiento en esta infraestructura. Para ello, se dispuso un esquema de intervención intensiva con el objetivo de completar las reparaciones en el menor tiempo posible.

Desde el Municipio remarcaron que se trata de una intervención necesaria para preservar la seguridad y el correcto funcionamiento del puente.

¿Por dónde cruzar mientras está cerrado el puente ferrocarretero?

Ante el corte total del puente ferrocarretero, las alternativas para cruzar entre Viedma y Carmen de Patagones son el puente Basilio Villarino, que permanece habilitado, y el servicio de la tradicional «lanchita», que también conecta ambas márgenes del río Negro.

Se recomienda circular con precaución y prever posibles demoras, especialmente en el puente carretero, donde se espera una mayor concentración de tránsito durante las horas que duren los trabajos. En el caso de la embarcación, se sugiere tener en cuenta la frecuencia del servicio al momento de planificar el cruce.