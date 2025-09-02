¡Atención Neuquén! CALF confirmó los cortes de luz para este martes y el miércoles: durarán hasta cuatro horas

CALF informó sobre un corte de luz en Neuquén capital este martes y miércoles.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó nuevos cortes de luz que afectarán distintos puntos de la ciudad este martes y el miércoles. Las interrupciones durarán hasta cuatro horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Martes con cortes de luz en Neuquén: zonas y horarios afectados

El martes habrá dos cortes de luz programados. Ambos serán para que el equipo de CALF pueda remodelar instalaciones de Media Tensión.

Detalles de los cortes:

De 8.30 a 12.30: Zona aledaña a Ignacio Rivas, desde Houssay hasta Río Senguer.

Zona aledaña a Ignacio Rivas, desde Houssay hasta Río Senguer. De 8.30 a 13.30: Zona aledaña a Ignacio Rivas, desde Lanín hasta Fava.

Miércoles con cortes de luz en Neuquén: zonas y horas afectadas

CALF también anticipó un corte programado para el miércoles 3 de septiembre. El mismo será por remodelación y mantenimiento de instalaciones de Media Tensión.

Detalle del corte: