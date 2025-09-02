¡Atención Neuquén! CALF confirmó los cortes de luz para este martes y el miércoles: durarán hasta cuatro horas
Las interrupciones en el servicio eléctrico serán por distintas tareas de mantenimiento. Los horarios a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó nuevos cortes de luz que afectarán distintos puntos de la ciudad este martes y el miércoles. Las interrupciones durarán hasta cuatro horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Martes con cortes de luz en Neuquén: zonas y horarios afectados
El martes habrá dos cortes de luz programados. Ambos serán para que el equipo de CALF pueda remodelar instalaciones de Media Tensión.
Detalles de los cortes:
- De 8.30 a 12.30: Zona aledaña a Ignacio Rivas, desde Houssay hasta Río Senguer.
- De 8.30 a 13.30: Zona aledaña a Ignacio Rivas, desde Lanín hasta Fava.
Miércoles con cortes de luz en Neuquén: zonas y horas afectadas
CALF también anticipó un corte programado para el miércoles 3 de septiembre. El mismo será por remodelación y mantenimiento de instalaciones de Media Tensión.
Detalle del corte:
- De 8.30 a 12: afectará zona aledaña a Chrestía entre Los Lirios y República de Italia, edificio Confluencia.
- De 8.30 a 12.30: zona aleda{a a Gatica y Forquera.
