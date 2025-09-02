ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

¡Atención Neuquén! CALF confirmó los cortes de luz para este martes y el miércoles: durarán hasta cuatro horas

Las interrupciones en el servicio eléctrico serán por distintas tareas de mantenimiento. Los horarios a tener en cuenta.

Redacción

Por Redacción

CALF informó sobre un corte de luz en Neuquén capital este martes y miércoles.

CALF informó sobre un corte de luz en Neuquén capital este martes y miércoles.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó nuevos cortes de luz que afectarán distintos puntos de la ciudad este martes y el miércoles. Las interrupciones durarán hasta cuatro horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Martes con cortes de luz en Neuquén: zonas y horarios afectados

El martes habrá dos cortes de luz programados. Ambos serán para que el equipo de CALF pueda remodelar instalaciones de Media Tensión.

Detalles de los cortes:

  • De 8.30 a 12.30: Zona aledaña a Ignacio Rivas, desde Houssay hasta Río Senguer.
  • De 8.30 a 13.30: Zona aledaña a Ignacio Rivas, desde Lanín hasta Fava.

Miércoles con cortes de luz en Neuquén: zonas y horas afectadas

CALF también anticipó un corte programado para el miércoles 3 de septiembre. El mismo será por remodelación y mantenimiento de instalaciones de Media Tensión.

Detalle del corte:

  • De 8.30 a 12: afectará zona aledaña a Chrestía entre Los Lirios y República de Italia, edificio Confluencia.
  • De 8.30 a 12.30: zona aleda{a a Gatica y Forquera.

Temas

CALF

Corte de luz

Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó nuevos cortes de luz que afectarán distintos puntos de la ciudad este martes y el miércoles. Las interrupciones durarán hasta cuatro horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios