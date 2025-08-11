¡Atención Neuquén! Lluvias intensas y nieve en la cordillera este martes: ¿Qué zonas serán las más afectadas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por la llegada de lluvias intensas que podrían afectar la provincia de Neuquén durante este martes. Se esperan precipitaciones importantes que podrían complicar el tránsito y las actividades al aire libre, sobre todo en zonas de montaña, donde además no se descarta la presencia de nieve.

Las localidades y áreas bajo esta alerta son la Cordillera de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches, Ñorquín y la región de Los Lagos. En estas zonas se estiman precipitaciones acumuladas entre 15 y 30 milímetros, pudiendo superarse de manera puntual.

El SMN adviertó que, especialmente en las áreas más altas, las lluvias podrían transformarse en nieve, generando condiciones difíciles para la circulación.

Recomendaciones: