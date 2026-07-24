Preparan un operativo para los 1.500 camiones varados en el Paso Cristo Redentor que lleva 10 días cerrado 

El temporal de nieve que afecta a la Cordillera de los Andes mantiene paralizado el tránsito internacional entre Argentina y Chile. El Paso Cristo Redentor lleva 10 días consecutivos cerrado y, ante la acumulación de vehículos de carga, el Gobierno de Mendoza activó el protocolo de contención para el transporte pesado, que se pone en marcha automáticamente cuando las interrupciones superan las 72 horas.

Según el último relevamiento de las autoridades provinciales, hay 1.550 camiones varados en distintos puntos estratégicos del corredor bioceánico. La distribución se realiza mediante un esquema de contención por etapas, con el objetivo de evitar el colapso de la Ruta Nacional 7.

Dónde están los camiones varados

En la zona de alta montaña permanecen 580 camiones, distribuidos entre Uspallata, el Área de Control Integrado (ACI) y estaciones de servicio.

Otros 70 transportes se encuentran en el sector de Red Mercosur, mientras que unos 900 camiones fueron ubicados en paradores del llano, en el tramo comprendido entre Eloy Guerrero y La Paz.

El operativo contempla una restricción exclusiva para los vehículos de carga internacional. En tanto, los camiones con base, logística o domicilio en Mendoza fueron derivados a las instalaciones de sus respectivas empresas para liberar las plataformas operativas oficiales.

La reapertura demandará varios días

Las autoridades advierten que la habilitación del paso no significará el restablecimiento inmediato de la circulación normal. Una vez que las condiciones meteorológicas permitan reabrir el corredor, se estima que serán necesarios entre cinco y seis días para descongestionar el tránsito pesado acumulado.

El proceso estará condicionado por el horario de invierno, que limita la circulación a una ventana de aproximadamente 12 horas por día. Bajo ese esquema, el corredor puede permitir el paso de entre 500 y 600 camiones diarios.

Además, los pronósticos meteorológicos anticipan la continuidad de las nevadas al menos hasta el 6 de agosto, por lo que las condiciones en la alta montaña seguirán siendo determinantes para la reapertura.

Habilitarán zonas de contención en la Ruta 7

Para ordenar el flujo de camiones una vez que se reanude el tránsito internacional, Mendoza habilitará zonas de contención o “pulmón” sobre la Ruta Nacional 7.

Los espacios estarán ubicados en el acceso a la Refinería de Luján de Cuyo y en el cruce con la Ruta Provincial 84. En conjunto, tendrán capacidad para albergar alrededor de 700 camiones y funcionarán durante períodos breves de entre cinco y seis horas para organizar el despacho progresivo hacia la cordillera.

Vialidad Nacional advirtió que, tras la reapertura, los conductores deberán enfrentarse a condiciones extremas en la calzada superior. En varios tramos habrá grandes paredones de nieve acumulada y no estarán disponibles las banquinas, lo que complicará las maniobras y la circulación.

Cómo es el operativo de asistencia a los camioneros

Ante la prolongada interrupción del tránsito hacia Chile, las autoridades señalaron que los camiones son derivados a sectores que cuentan con servicios sanitarios, agua potable y condiciones básicas de higiene.

El operativo de asistencia y seguridad se lleva adelante con la participación de la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional, Defensa Civil y el Ministerio de Salud, que trabajan en conjunto para atender emergencias médicas y eventuales inconvenientes durante la espera.