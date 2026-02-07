Fotos | Música, baile y euforia: así cerraron Ángela Torres y Luck Ra el segundo día de la Fiesta de la Confluencia 2026

La Isla 132 de Neuquén ya palpita la Fiesta de la Confluencia 2026, el evento más convocante de todo el país. El mega evento tuvo su segunda jornada exitosa y el predio se mantuvo lleno hasta horas de la madrugada.

Una noche a puro pop y cuarteto

El cierre de la noche dos de la Fiesta de la Confluencia 2026 tuvo como protagonistas a la cantante de pop, Ángela Torres, y al cuartetero, Luck Ra. Ambos hicieron bailar y cantar con euforia a todo el público.

Mirá las increíbles imágenes tomadas por la fotógrafa de Diario RÍO NEGRO, Ceci Maletti:

El segundo día de la Fiesta de la Confluencia reunió a más 370 mil personas personas en la Isla 132, superando todas las expectativas.

La música urbana y el pop marcaron el pulso de una noche atravesada por el encuentro, la celebración y una masiva participación ciudadana.

Ángela Torres deslumbró con su voz y carisma. Además sorprendió al público con un momento íntimo sobre el escenario que hizo estallar a todas sus fanáticas: durante la interpretación del tema Vértigo, la artista compartió un inesperado encuentro con su novio, Marcos Giles.

Finalmente, Luck Ra se convirtió en el gran protagonista con un show de alto impacto.

Con un gran despliegue escénico y una conexión inmediata con la audiencia, el cordobés hizo corear sus hits hasta el final

La expectativa ahora se traslada a este sábado, la tercera noche que promete explotar con el género del rock. La grilla arrancará a las 18 con los ganadores del Pre Confluencia, seguidos por Comodines (19:05), Bersuit (19:45), Kapanga (20:55) y La Beriso (22:20). La recta final será para No Te Va Gustar (00.00)