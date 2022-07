Bariloche cierra las vacaciones de invierno repleta de turistas

Las vacaciones de invierno se despiden en Bariloche tal como empezaron: con colas. Filas para comprar chocolates, sacar un ticket para los medios de elevación, comer, tomar el último café con torta, el colectivo. O un taxi.

Las dos semanas de receso escolar en Buenos Aires y otras provincias del país le aportaron a Bariloche un 95% de ocupación que se reflejó en cada rincón de la ciudad.

El aeropuerto internacional Teniente Luis Candelaria llegó a registrar 33 vuelos diarios. En el centro de la ciudad, además, llaman la atención los autos con patentes brasileñas, uruguayas y paraguayas.

“No veníamos a Bariloche desde hacía cuatro años y decidimos aprovechar las vacaciones de mi niña. El domingo a la mañana nos estamos volviendo en auto. No logramos ver nevar, pero hay bastante nieve en todos lados”, explicó Stefanía Uribe, turista de Bahía Blanca, mientras tomaba una fotografía con su esposo y su hija, en el Centro Cívico.

“Es impresionante la cantidad de gente. Hay que hacer cola hasta para comer. ¿Los precios? Normales. Todo está caro, en todos lados. Uno pierde noción de lo que cuestan las cosas”, acotó.

Los días de sol predominaron en la última semana de vacaciones de invierno en Bariloche para ocho provincias del país. Foto: Chino Leiva

Por los aires 33 vuelos por día aterrizaron en Bariloche durante las semanas tradicionalmente más demandadas.

El secretario de Turismo de la ciudad, Gastón Burlón, confirmó que el nivel de ocupación en Bariloche estuvo “un 15% por encima del 2019, en la prepandemia. La primera quincena estuvimos en un 85%, pero durante las vacaciones tuvimos un 95% promedio. Si bien ya terminan, no se nota ninguna baja. Hay gente en todos lados; está todo lleno”, aseguró.

El grueso de visitantes, un 70%, fue turismo nacional; los brasileños, uruguayos, paraguayos y chilenos conformaron el porcentaje restante. “Con el dólar, el argentino vacaciona en el país y al extranjero le conviene. Agosto viene igual. Ya lo vemos con las reservas. Creemos que llegaremos a mediados de septiembre con un promedio de ocupación del 85%”, destacó Burlón.

Gimena Scrapellini y su novio, Joel Rodríguez, tomaban mate debajo del monumento a Roca en la plaza en una mañana fría pero soleada. La joven visitó Bariloche en el verano y se prometió volver en invierno para conocer la nieve. “Vinimos justo esta semana que no nevó, pero hicimos de todo. Es todo hermoso. El único problema es la falta de transporte. Los colectivos vienen llenos y no paran. La gente se enoja con los choferes. Y el boleto es caro al no estar subsidiado. Al que viene de Capital, esto le impacta”, reconoció.

Último paseo por el Centro Cívico y con pleno sol, los días de despedida de las vacaciones en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Algunas alquiladoras de autos plantearon que la exitosa temporada no se reflejó en ese rubro. “Lo que uno ve son muchos estudiantes y grupos de turistas que vienen charteados. Hay muchos brasileños que no se muestran seguros de manejar con estas condiciones de nieve. Por eso, se ven colectivos y traffics. Full”, sintetizó Mirta Guerrero, de la agencia Da’Car.

Con un sol radiante por segundo día consecutivo, una larga hilera de turistas aguardaba en Mitre y Villegas para sacar un pase en el Teleférico Cerro Otto. Constanza y su esposo, oriundos de Ramos Mejía, entretenían a su hija. La pareja decidió pasar cinco días de sus vacaciones en Bariloche para que la niña conociera la nieve. “Hay colas en todos lados, pero decidimos tomarlo con calma. Sabíamos que iba a haber mucha gente por las vacaciones y porque al extranjero le resulta muy barato. Hay que tener paciencia”, dijo la mujer.

Justo enfrente de la casilla del teleférico, dos taxistas aguardaban pasajeros en una parada mientras observaban el paso de la gente. “Estamos trabajando muy bien. Esta última semana bajó un 10 o un 15% porque ya se ha ido mucha gente”. Su colega añadió: “Es impresionante la cantidad de brasileños. Pero claro, al cambio, un viaje al Otto que sale 600 pesos, a ellos les cuesta dos dólares”.

La costa del lago Nahuel Huapi fue el refugio de los días de sol de este invierno en Bariloche, que tuvo hasta 33 vuelos diarios. Foto: Chino Leiva

La encargada de una chocolatería céntrica advirtió que todos los días tienen cola para el sector de la confitería. “Los días feos era impresionante y eso que este local es inmenso. Ahora que los días están lindos, por la mañana viene menos gente porque aprovechan para pasear. A la tarde se juntan todos”, mencionó.

El referente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Bariloche y del Emprotur Martín Lago calificó como muy positivo “el volumen de turistas en la ciudad”, aunque aclaró: “aún estamos lejos de los números históricos”.

Dijo que, de acuerdo con un relevamiento en el sector, se registró un 60% de ocupación la primera semana de julio; un 80%, la segunda con algo más movimiento; mientras que, en las últimas dos semanas, se alcanzó un 90%. “Muchos establecimientos tuvieron muy buena ocupación, pero a la vez, noches libres en plena temporada. En la calle se percibe mucho turismo, pero no necesariamente ese volumen se reflejó en los hoteles y hosterías porque buena parte de la demanda alquiló casas y departamentos”, explicó.

Selfie en el lago Nahuel Huapi. El sol atemperó el crudo invierno en los últimos días de vacaciones. Foto: Chino Leiva

Aseguró que, tras la finalización de las vacaciones de invierno, se espera una mayor cantidad de visitantes europeos y norteamericanos. “Ellos, históricamente, venían en esta época y este año ya lo vemos con reservas confirmadas de grupos para septiembre, octubre y noviembre”, expresó.

Consideró que, en agosto, “continuará la demanda de Brasil, Uruguay y Paraguay. Y seguiremos con el turismo nacional, aunque con algo menos demanda. Es el público esquiador que suele aprovechar que hay menos gente y este año, sin dudas, tendrá una gran cantidad de nieve”.