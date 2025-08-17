Bariloche estalló con la 54º Fiesta Nacional de la Nieve: La T y la M hizo bailar a miles en el Centro Cívico

Con un Centro Cívico colmado de vecinos, turistas y familias, Bariloche despidió anoche la 54º Fiesta Nacional de la Nieve con un cierre a pura energía, música y emoción. La T y la M fue la banda encargada de coronar una jornada que combinó tradición, talento local y celebración comunitaria.

La programación comenzó temprano con la presentación de artistas de la ciudad y la región. Madelaine Studio abrió el escenario con su propuesta creativa, seguido por Dar Arte y su despliegue de comedia musical.

El chamamé llegó de la mano de Corazón Chamamecero, mientras Eric Erbin y Amor Amor sumaron romanticismo y ritmo. DC Danza, Los 4 de la Cumbia y Tiziano, El Bombón de la Cumbia, hicieron bailar a la multitud con su estilo contagioso.

El espíritu comunitario fue protagonista: vecinos y visitantes compartieron mate, risas y aplausos en una verdadera postal de encuentro barilochense. La elección de la Reina de la Nieve aportó el toque tradicional que conecta generaciones y mantiene viva la identidad de la fiesta.

La fiesta más importante de Bariloche volvió a brillar con todo. Foto: gentileza.

La T y la M: el momento más esperado de la noche

La expectativa creció hasta el momento más esperado de la noche: La T y la M subió al escenario principal y transformó el Centro Cívico en una pista de baile multitudinaria. La banda del momento hizo vibrar a Bariloche con sus hits y un mensaje de celebración consciente, que fue coreado por miles de personas de todas las edades.

El cierre musical reflejó lo que la fiesta dejó en cada jornada: diversidad artística, inclusión de talentos locales, identidad cultural y un fuerte sentido comunitario. La organización destacó que esta edición marcó un nuevo hito en la historia del evento por la masiva convocatoria y el clima de alegría compartida.