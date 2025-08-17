Fiesta Nacional de la Nieve: Bariloche eligió a su reina y la jornada culminará con La T y La M

En una noche colmada de emoción, tradición y alegría, Bariloche vivió uno de sus momentos más esperados: la coronación de la Reina Nacional de la Nieve 2025 en el Centro Cívico, ante una multitud que disfrutó de espectáculos, música y la clásica ceremonia que reafirma el carácter único de esta histórica fiesta.

La flamante reina Agustina Rodríguez Vida fue acompañada por Camila Covichi, elegida primera princesa, y María José Fuentealba, como segunda princesa. El intendente Walter Cortés y el secretario de Turismo Sergio Herrero encabezaron el acto.

La ceremonia se desarrolló en un ambiente multitudinario, con espectadores que aplaudieron cada momento y vivieron la emoción de la elección de las soberanas. El broche de oro de la noche será el show de La T y La M, que pondrá el cierre a la Fiesta Nacional de la Nieve 2025.

La Carrera de Mozos y Camareras tuvo récord de inscriptos con más de 75 participantes

La Carrera de Mozos y Camareras, organizada por la Uthgra Seccional Bariloche, tuvo récord de inscriptos con más de 75 participantes. Entre las mujeres, el podio estuvo conformado por Florencia Di Benedetto, Malen Beldevenito y Belén Serafine.

En la categoría masculina, la categoría Máster tuvo como ganadores a Carlos Soria, Alfredo Jaramillo y José Seguel, mientras que en la categoría Séniors, Luciano Miceli resultó primero, seguido por Leandro Huenuhueque y Fabián Hernández.

Los premios consistieron en 350 mil pesos para los primeros puestos, 250 mil para los segundos y 150 mil para los terceros, además de trofeos y medallas. La Carrera de Mozos y Camareras se suma a otras actividades tradicionales de la Fiesta, como el Concurso de Tortas, el Concurso de Hacheros y el Desfile del Pullover. Según el reglamento, los participantes no pueden correr, sostener la bandeja con ambas manos, volcar líquido ni manipular los objetos que transportan, y su desempeño es evaluado durante todo el trayecto, por lo que no siempre gana quien llega primero.

Cronograma de este domingo en la Fiesta de la Nieve en Bariloche