Fiesta Nacional de la Nieve: Bariloche eligió a su reina y la jornada culminará con La T y La M
Miles de vecinos y turistas participaron de la elección de la nueva reina, mientras la tradicional Fiesta de la Nieve continuó con música y actividades para toda la familia.
En una noche colmada de emoción, tradición y alegría, Bariloche vivió uno de sus momentos más esperados: la coronación de la Reina Nacional de la Nieve 2025 en el Centro Cívico, ante una multitud que disfrutó de espectáculos, música y la clásica ceremonia que reafirma el carácter único de esta histórica fiesta.
La flamante reina Agustina Rodríguez Vida fue acompañada por Camila Covichi, elegida primera princesa, y María José Fuentealba, como segunda princesa. El intendente Walter Cortés y el secretario de Turismo Sergio Herrero encabezaron el acto.
La ceremonia se desarrolló en un ambiente multitudinario, con espectadores que aplaudieron cada momento y vivieron la emoción de la elección de las soberanas. El broche de oro de la noche será el show de La T y La M, que pondrá el cierre a la Fiesta Nacional de la Nieve 2025.
La Carrera de Mozos y Camareras tuvo récord de inscriptos con más de 75 participantes
La Carrera de Mozos y Camareras, organizada por la Uthgra Seccional Bariloche, tuvo récord de inscriptos con más de 75 participantes. Entre las mujeres, el podio estuvo conformado por Florencia Di Benedetto, Malen Beldevenito y Belén Serafine.
En la categoría masculina, la categoría Máster tuvo como ganadores a Carlos Soria, Alfredo Jaramillo y José Seguel, mientras que en la categoría Séniors, Luciano Miceli resultó primero, seguido por Leandro Huenuhueque y Fabián Hernández.
Los premios consistieron en 350 mil pesos para los primeros puestos, 250 mil para los segundos y 150 mil para los terceros, además de trofeos y medallas. La Carrera de Mozos y Camareras se suma a otras actividades tradicionales de la Fiesta, como el Concurso de Tortas, el Concurso de Hacheros y el Desfile del Pullover. Según el reglamento, los participantes no pueden correr, sostener la bandeja con ambas manos, volcar líquido ni manipular los objetos que transportan, y su desempeño es evaluado durante todo el trayecto, por lo que no siempre gana quien llega primero.
Cronograma de este domingo en la Fiesta de la Nieve en Bariloche
- 21.00: La T y la M.
- 15 A 18: Carrera de Mozos y destreza de los bartenders, organizada por el sindicato Uthgra.
- 19 a 20.30: Elección de la Reina Nacional de la Nieve.
