Bariloche propone una Diplomatura de Medicina de Montaña con aval internacional

Bariloche larga la Diplomatura Internacional de Medicina de Montaña, con el aval de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA), la International Commission for Alpine Rescue (ICAR) y la International Society for Mountain Medicine (ISMM). Este curso destinado a profesionales de la salud que trabajan o aspiran a trabajar en entornos de montaña cuenta con la certificación de la Universidad Nacional de Río Negro.

«A diferencia de hace 20 años, cuando dedidí dedicarme a la medicina de montaña y tuve que formarme en el exterior, hoy el país necesita profesionales de la salud bien formados porque hay una demanda. Hablamos de medicina en terrenos hostiles, difíciles, alejados -no lo pensamos como medicina de rescate-«, detalló Ramón Chiocconi, médico de Bariloche especializado en medicina de montaña que fue presidente del Club Andino Bariloche y jefe de la Comisión de Auxilio.

Puso como ejemplo la medicina de montaña en los centros de esquí o en Vaca Muerta, «sectores alejados de los centros hospitalarios y de las interconsultas con colegas, con recursos limitados«. «O bien la minería. Hoy, además, hay un auge de las carreras de aventura que se corren en la montaña. Y hay una fuerte demanda de equipos de salud que deben saber cómo moverse. Se requiere capacidad técnica para manejarse en esos terrenos», sintetizó Chiocconi que se definió como «montañista de toda la vida». De hecho, integró la comisión de auxilio del Club Andino Bariloche desde los 18 años.

Por eso, cuando estudió la carrera de Medicina en Buenos Aires, siempre se interesó por «las patologías de altitud» y «la adaptación del tratamiento de pacientes traumatizados a los recursos con que se dispone». «Como eso solo existía en Europa, tomé cursos en España y Suiza y participé como instructor en Canadá e Italia. Lo que aprendí fue que nuestra propia experiencia vale un montón«, comentó Chiocconi que poco a poco, se fue vinculando a las carreras de montaña como el Eco Challenge, trabajó como médico en las pistas del cerro Catedral, en Vaca Muerta y en 2024, atendió un consultorio a 5.000 metros de altura en San Juan que formaba parte de un proyecto de minería.

A partir de la demanda, las tres instituciones más importantes del mundo en medicina de montaña diseñaron un diploma con contenidos mínimos. «Lo que hicimos fue un diagnóstico de las necesidades propias. ¿Qué preparación necesitábamos? Médicos que pudieran salir al rescate o acompañar carreras de aventura o trabajar en zonas a 4.000 metros de altura en minería. Ese fue nuestra propuesta y fue aceptada», manifestó.

La diplomatura cuenta con tres módulos. Foto: gentileza

La diplomatura no solo está dedicada a médicos o montañistas sino que pueden participar guías. Consiste en tres módulos presenciales de seis días intensivos -cada uno de ellos-, con 12 horas de prácticas e incluso simulacros nocturnos: uno de los capítulos está orientado a patologías del verano; otro al invierno, con congelaciones y avalanchas y un último módulo, vinculado a la altitud. Los dos primeros tendrán como sede el refugio Berghof en el cerro Otto en Bariloche; mientras que el último se llevará a cabo en San Juan para aprovechar sus altísimas montañas. «Esto es novedad porque las patologías de altitud suelen ser una clase teórica y nosotros tenemos montañas de casi 7 mil metros. Era una picardía no aprovechar ese recurso. De modo que durante una semana, los cursantes puedan experimentar la altura, lo que sifgnifica la adaptación del cuerpo, la aclimatación y la toma de decisiones», puntualizó.

En todos los encuentros, habrá práctica de cuerdas, con simulacros, rescates y la posibilidad de resolver con los recursos que se tienen a mano. «Lo cierto es que nadie sale con una camilla o férulas. Anta una fractura, ¿cómo se debe transportar a un paciente?», indicó Chiocconi.

La diplomatura motivó cientos de consultas y 94 planillas presentadas, aunque solo quedarán 25 participantes.

La diplomatura cuenta con tres módulos. Foto: gentileza

Trayectoria en regiones inhóspitas

El plantel docente y de instructores está integrado por médicos, guías de montaña, rescatistas y profesionales de disciplinas afines, con 30 años de experiencia en rescates, asistencia sanitaria, trabajo operativo y docencia en ambientes de montaña.

El equipo ha desarrollado actividades profesionales y formativas en distintas cordilleras del mundo, incluyendo Argentina, Ecuador, Perú, Panamá, España, Francia, Suiza y Nepal. Asimismo, sus integrantes han participado como montañistas en expediciones en el Himalaya, los Alpes, los Pirineos, la Antártida y otras regiones inhóspitas.

Los médicos responsables de la enseñanza han realizado su formación especializada en medicina de montaña en instituciones de reconocido prestigio internacional, como las universidades de Zaragoza, Barcelona y Heidelberg, así como en la Sociedad Suiza de Medicina de Montaña, garantizando un enfoque académico alineado con los estándares internacionales vigentes.

Cada módulo cuesta 1.800 dólares e incluye alojamiento, comida y equipamiento.

La diplomatura cuenta con tres módulos. Foto: gentileza

Cuál es el cronograma

• Módulo A: Fundamentos de Medicina de Montaña y entorno estival Bariloche. Teórico-práctico del 13 al 18 de abril.

​• Módulo B: Medicina de Montaña en entorno invernal Bariloche. Teórico-práctico del 19 al 24 de octubre.

​• Módulo C: Medicina de Altura en San Juan. Fecha a coordinar durante el año.